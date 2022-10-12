【生社科改革】公民經濟與社會科大綱增完善選舉制度　刪立會民主進程意義

▲ 教育局建議初中生社科改為「公民、經濟與社會」科，局方稱刪減及增加內容是經過「萃取」。（資料圖片）

教育局今日（12日）公布，推行逾10年的初中「生活與社會科」（簡稱生社科），建議於2年後中一全面改名為「公民、經濟與社會」，29單元重組為12單元後，加入完善選舉制度及國安教育，加強培養國家觀念；同時刪去立法會民主進程意義等內容，教育局鼓勵學校於明年率先試行新科。有校長及教師指新科雖涉國安教育，但相信考評不會特別艱深。

傳遞課程重點 倡學校明年試行

初中生社科自2010年推行，至今12年，目前僅7成半中學開辦。教育局今向學校發通函表示，由於中學課程指引已作更新，並於去年落實優化高中4個核心科，故需修訂生社科課程以配合學生需要和社會發展。課程大綱文件解釋，生社科名稱未能充分反映課程包含的「個人與群性發展」及「資源與經濟活動」學習元素，教育局接納專責委員會建議改名為「公民、經濟與社會科」。

局方表示，「公民」一詞更能清楚傳遞課程重點包括培養學生成為良好公民。課程7項主要修訂，其中「課程宗旨」和「學習目標」修訂後突顯個人在社會的角色和責任，加強幫助學生認識國家及培養國家觀念；新科5項課程宗旨，有4項均涉及國家，新增培育學生認同國民身份和培養家國情懷等；其他主要修訂包括加強國安教育、《憲法》、《基本法》和國情教育，加強與高中學習銜接，以及理財教育等。

教育局：新科內容經萃取 加入適時課題

新科課時維持每年33小時、即約50節課。局方稱，29單元是經過「萃取」後重組為12單元，包括加入適時的課題及刪除過時及重複的內容。

對比2010年生社科課程指引，重組後的「香港特區的管治」單元，加入完善選舉制度、「愛國者治港」原則，刪去選舉公平廉潔程度、立法會對香港民主進程意義；「世界應對全球性問題」單元則新增中央人民政府開展國際禁毒合作，並刪去「世界公民與個別國家公民身份的異同」；另增媒體和資訊素養等（見表）。

學界料涉國安 考評不會艱深

初中綜合人文科及高中公民與社會發展科科主任黃中偉直言，以往29個單元太多，因課時不足及課本昂貴，很少有中學教得完，教師需自行捨棄部分單元；課改後加入最新國安法內容，令教師教學更輕鬆。惟他擔心加入國安法、香港政制及國家改革開放後變化等，與高中公民科內容重疊，「學生上到高中就會無乜興趣，教師亦難分層次」。

未來初中生考核將涉國安法內容，黃中偉料考問國安法何時實施及其重要性等基本理解已足夠；聖士提反堂中學校長麥偉麟相信校本考核要求不會特別嚴謹，而學校可將推展公社科經驗轉移至初中，料不難規劃課程。

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記者：馮琪雅