【天氣報告】今日天色漸轉天陰　雙風暴夾擊將令本港風勢趨猛

一股東北季候風昨日為廣東帶來晴朗及非常乾燥的天氣，預料乾燥的東北季候風會在未來兩三日持續影響廣東沿岸。

本港地區今日天氣預測，天氣乾燥。漸轉多雲。市區最低氣溫約23度，新界

再低幾度。日間部分時間有陽光，最高氣溫約29度，吹和緩至清勁東北風。

展望隨後一兩日大致天晴，下周初至中期風勢頗大，天氣較涼，星期二及星期三早上氣溫下降至20度左右。

而位於菲律賓附近的低壓區，會在未來兩三日橫過南海中至南部並逐漸發展。預料一股東北季候風補充會在星期日抵達華南。此外，位於西北太平洋的另一個低壓區會發展為熱帶氣旋，並在星期日橫過呂宋海峽，但其後發展仍存在變數。在兩者共同影響下，沿岸地區下周初至中期風勢頗大，天氣較涼。

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責任編輯：吳卓峰