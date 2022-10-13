【迪士尼會員生日優惠用唔到？】銀卡生日7折酒店下午茶訂不到　迪士尼這樣說

好多人趁本港入境檢疫「0+3」，立即動身出外旅行，不過香港迪士尼樂園仍有一批年票客支持。然而有銀卡年票會員反映，續會優惠減少之餘，最近想享用生日禮遇，預訂迪士尼探索家度假酒店的「芊彩餐廳」下午茶套餐7折優惠，卻發現優惠只適用於指定期間的周一至周四；打電話查問之下，發現該酒店現時只有周五至周日營業，難怪這名網民相當無奈，直言「比著數唔好俾得咁肉酸得唔得先？」

TOPick向迪士尼查詢，香港迪士尼樂園度假區發言人回覆指，香港迪士尼致力提供不同種類的服務及優惠給賓客及「奇妙處處通」年票會員選擇。而酒店及餐飲服務乃根據度假區營運情況作出相應調整，賓客請於到訪前查詢。有關明年的酒店營運情況，將稍後公布，敬請留意。

這名銀卡會員在facebook專頁發文，不滿迪士尼提供的會員優惠根本用不到。原本這名會員計劃享用生日優惠，預訂迪士尼探索家度假酒店的「芊彩餐廳」下午茶套餐，可享7折優惠，「但呢個真心玩嘢，芊彩餐廳下午茶7折只限星期一至四，但唔知佢自己記唔記得探索家酒店只係開5/6/日，咁代表咩？代表佢比咗優惠你，但你永遠都唔會用得到。」

這名會員還苦笑說，都預了減少很多銀卡生日和續會優惠，但無想到想訂個生日下午茶優惠都難，「一係你唔好比，唔好俾咗但用唔用得囉。」

好多網民留言教路，話早前8月11日星期四都入住過迪士尼探索家度假酒店，會否10月和11月有可能部分平日日子有營業呢？另有網民話，「咁你可以揀唔住酒店淨係去食晚飯嘅啫」。

有網民亦發現，其實這個會員生日優惠有兩個選擇，若在今年12月20日前適用的「芊彩餐廳下午茶7折套餐」，沒有寫明只限周一至周四；而且可以選擇香港迪士尼樂園酒店的華特餐廳下午茶禮盒外賣7折。另一個適用於2023年1月1日起，芊彩餐廳下午茶套餐7折、或華特餐廳下午茶套餐或下午茶禮盒外賣7折，就列明星期一至四。

他們就建議，選擇在12月20日前享用優惠就應該不限周一至周四。

不過該名銀卡會員直言，已打電話去酒店確認，11月暫時只開星期五、六、日，而且酒店不開門，餐廳亦不會開，即是用不到。而條款寫明，生日禮遇將於會員的生日月份後失效。

有樂觀的網民指，「其實點解唔正面d相，佢咁set很可能預出年開返（足）？」另有網民建議，選擇預訂另一間酒店的華特餐廳，看看是否有位訂到。

有好多有共鳴的會員都留言，話8月時酒店爆滿，都同樣難訂酒店的餐廳，「唔想住酒店已經提前一個月去訂翠樂庭，最後都係訂唔到，so sad。」更有會員直言，「唔續（會）就唔會激心，我放棄～」

據了解，疫情期間，因應客量需求及開源節流，迪士尼的酒店每星期都集中幾天營業，以達至最佳成本效益。而現時香港迪士尼樂園酒店已回復至每日營業。

有業內人士指，迪士尼探索家酒店會按預訂情況，決定是否加開營業日子，目前確是只開周五至周日，但若在旺季日子，例如早前十月初國慶假期前後，部分平日都會營業，會員可以多加留意。

香港迪士尼樂園上月22日宣布加價，而直至11月16日期間，樂園提供3項「奇妙處處通」入會或續會優惠，包括會籍將於2023年4月30日或之前到期的現有會員，可以舊價格8折的優惠價續會或升級至白 金卡或金卡會籍；［香港居民專享］凡購買3張或以上的「奇妙處處通」全新會籍，可享舊價格85折優惠；［香港居民專享］新會員可用舊價格購買全新「奇妙處處通」會籍。

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責任編輯：吳雋妍