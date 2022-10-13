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【日本開關】埼玉縣新掃貨熱點深谷花園PREMIUM OUTLETS　10月20開幕新宿1小時直達【內附連結】

休閒消費 09:12 2022/10/13

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「深谷花園 PREMIUM OUTLETS」將於10月20日開幕，香港人遊日不要錯過。(深谷花園 PREMIUM OUTLETS提供)

日本開關加上日圓大跌，不少港人會到日本購物，去Outlet更是最佳選擇。位於埼玉縣的「深谷花園 PREMIUM OUTLETS」，將於10月20日開幕。場內有過百間商店及特色餐廳，加上位置方便，從東出發只需約1小時車程，香港人無理由放過。

全新的「深谷花園 PREMIUM OUTLETS」是Premium Outlets旗下的第10位成員，以及近10年以來最新登場的，故令人相當期待。

新Outlet由三菱地所與 Simon Property共同營運，內有133 間品牌商店，包括Marc Jacobs、Adidas、Valentino、BALLY、COACH、Eggs'n Thing、Michael Kors、TORY BURCH、NIKE、New Balance及Sanrio等。同時有40間食肆，大家行到攰可以稍作休息再血拼過。

值得一提，「深谷花園 PREMIUM OUTLETS」 刻意打造為日本首座「あそぼ！ガリガリ君」遊樂區，場內更藝術作品及夜間光雕投影表演等，予人耳目一新的樂趣。

「深谷花園 PREMIUM OUTLETS」約有接近140間商店及40間食肆，規模甚大。(深谷花園 PREMIUM OUTLETS提供)

深谷花園 PREMIUM OUTLETS
交通：可搭乘秩父鐵道至「深谷花園站」徒步3分即達
營業時間：10am - 8pm

記者：招美寶

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