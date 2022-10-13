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【有著數】搭指定的士自拍有機會贏獎賞　The Hari總值逾10萬元禮品等你攞【內附連結】

休閒消費 09:13 2022/10/13

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The Hari Hong Kong 推出100架秋冬期間限定品牌的士打卡有獎活動，為期三個月將送出總值逾港幣10萬元的獎品。（酒店提供）

香港奢華酒店The Hari Hong Kong由即日起至2023年1月4日期間推出100架品牌的士，幸運登上其品牌的士的乘客將可參與自拍比賽，在旅程中贏取豐富獎品。

The Hari品牌的士車身均披上酒店標誌性的海軍藍色，印有酒店的吉祥物和以寶麗來相片風格展示的酒店經典，穿梭於香港各區，幸運登上的士的乘客可參與自拍比賽。

乘客只需按照司機座椅背後的指示圖使用The Hari的 Instagram Story濾鏡自拍並上載到Instagram，便有機會贏取價值港幣$1,000的酒店現金券或供兩位用的下午茶蛋糕及咖啡或茶。乘客需要將自拍帖子的截圖發送至The Hari Hong Kong的Instagram帳戶方符合參與遊戲及兌換獎品的資格。

乘客只需按照司機座椅背後的指示圖使用The Hari的 Instagram Story濾鏡自拍並上載到Instagram，便有機會贏取獎品。（酒店提供）

The Hari Hong Kong將於每周選出5名最有趣自拍照的參加者，每人送出價值港幣$1,000的酒店現金券；亦會在其餘參加者中選出15張有趣自拍照，並向每人送出供兩位用的下午茶蛋糕及咖啡或茶。為期三個月的活動將送出總值逾港幣10萬元的獎品。

編輯：葉翠華

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