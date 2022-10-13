【食用安全】外賣米線驚見被咬過墨魚丸肉及肉渣　港女斥噁心：以後都唔會食

不少民眾喜歡食米線，本港一名女子近日於鴨脷洲海怡廣場連鎖米線店外賣時，卻發現有疑似被人咬過的墨魚丸及肉渣，令她不禁高呼噁心，並指「以後都唔會食」。譚仔雲南米線回覆事件時表示由於有個別員工誤將爆開的墨魚丸煮製售出，才會導致有關誤會發生。

最新影片:

有女網民前日（11日）在facebook群組「中伏飲食報料區」發文，表示於鴨脷洲海怡廣場1間連鎖米線店購買外賣，但「食食下見倒其中一粒墨魚丸比人咬左一啖」，另其叫的配料未包含肉，但卻發現疑似「人地lur出黎既肉渣」。她因此大受驚嚇，又指感到噁心，並「以後都唔會食」。

而從上載的圖片可見，女事主用筷子挾起的墨魚丸確實缺損了一部分，看似被人咬了一口；而米線中亦有疑似被咀嚼過的肉殘渣。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

事件曝光後，網民都驚呼難以接受，有人懷疑是「二手米線」，又質疑是否「廚房收返，立下眼以為冇食過，再出比下一位客人？」，有人則笑言是貼心服務「廚房先試咗啲墨丸夠唔夠彈牙先畀你食」。不過有網民則認為可能是運送或煮食過程中「整爛咗」，「用殼𢳂餸有時會刮爛，試過比人投訴就係咁嘅樣」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

譚仔雲南米線回覆事件時表示，是次事件為個別員工誤將不合規格的產品（爆開的墨魚丸）煮製售出，才讓顧客產生誤會，為此深表歉意，並已向該員工作出警告，同時將加強員工培訓，以確保食品質素達到既定標準，提升顧客體驗。集團又強調高度重視食品質素，並有嚴謹的食品製作及處理流程。食物煮製與處理客人剩食是兩組完全分離的動線，有關食品絕不可能是廚餘。

睇文睇片贏獎品：https://bit.ly/3ClEy1R

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣