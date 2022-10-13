【李啟言傷勢】So Ching透露阿Mo近況　往男友生日應援燈箱打卡：感謝大家

▲ 阿Mo早日康復。

MIRROR紅館意外發生後令人無比心痛，當中舞者李啟言（阿Mo）的情況仍備受關注，昨日（10月12日）是阿Mo的生日，一班舞者朋友自發性為他舉辦一連10日的集氣會。

由前日（10月11日）開始更在銅鑼灣安排了一場地予大家前往抒發對阿Mo的思念及寄語，另一邊廂一班舞者朋友更租下巴士站的廣告燈箱為阿Mo加油打氣，祝願他早日康復。

【COLLAR復工】出席公開活動7缺1未見SoChing 宣傳海報COLLAR分拆避開不齊人尷尬

最新影片推介：河國榮專訪

So Ching往生日應援燈箱打卡

作為阿Mo的女友蘇芷晴（So Ching）自事件發生後一直默默默在其身邊守護着他，So Ching在凌晨時分在社交網甫出一張站在巴士站廣告燈箱前的照片，燈箱上印有阿Mo的照片及有三個英文字，分別是：「Faith」、「Hope」、「Love」，相信大家希望可給給予阿Mo這三項東西。

從相中所見，So Ching戴上口罩兼包到實一實現身街頭，她還透露是阿Mo想她去打卡兼甫出來，並感謝大家一直對男友的祝福，相信阿阿Mo一定會收到大家的心意。

▲ So Ching往生日應援燈箱打卡。

AK及Frankie但低調送祝福

阿Mo的生日應援活動，繼MIRROR成員Ian後，昨日AK及Frankie亦先後前往。

AK寫上：「To Mo 還記得我們的一次一齊做show，就是大家第一次上紅館，入行後第一個紅館也是你在我身邊，我知道將來也是，一定會，早日康復！Happy Birthday miss you 」，其後AK亦有在社交平台上上載為阿Mo而設計的羽毛貼紙並標注了Happy Birthday，而Frankie則低調到達並逗留一會便離開。

另外，女團COLLAR即將復出現身公開活動，會在11月27號以代言人身份現身公開活動，不過在宣傳海報上，仍然未見So Ching身影。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R