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【刷單騙案】收2.6萬元佣金後放下戒心　29歲女失13萬

社會 10:01 2022/10/13

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收2.6萬元佣金後放下戒心，29歲女失13萬。（資料圖片）

警方於昨日（12日）上午約10時接獲一名29歲本地女子報案，指早前回應陌生人發出的招聘訊息，透過充當網上刷單員於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。
 
受害人按指示先後將15.7萬元存入至對方的5個指定帳戶以作平台購物之用。為獲取受害人信任，騙徒初時曾向受害人發放2.6萬元佣金，惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。案中受害人共損失約13萬元。

經初步調查，案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

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責任編輯：陳麗娜

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