Google子品牌Fitbit全新智能手錶 監測血含氧量心律跳動  

▲ Fitbit最新一代智能手錶，外型更薄更輕巧外，功能亦比上一代更全面，配合不同需要。

在全民運動風氣下，愈來愈多人都變成「運動家」！想運動表現更出色，除合適的服飾和裝備外，一隻能監測運動過程和效能的智能手錶同樣重要。Google子品牌Fitbit最新推出的智能手錶和手環，不單外型比上一代更薄更輕巧，而且能夠監測運動過程，幫你管理好「身」「心」健康。

全天候監測「身」「心」狀態

對喜歡運動的人來說，一隻具備多種功能的智能手錶絕不可少，而Fitbit最新推出的智能手錶和手環，不單外型設計更薄更輕巧，而且各具不同功能，正好切合不同人的需要。其中Sense 2智能手錶內置的「心房顫動自動偵測」，可以透過全天候追蹤和深入分析，密切監測心率。另一功能「全天候身體反應追蹤」就能夠透過連續膚電活動感測器，監測用家的身體壓力狀況，助你辨別壓力觸發因素。

▲ 「全天候身體反應追蹤」可以監測到用家的身體壓力狀況，辨別壓力觸發因素。

此外，Sense 2和另一型號Versa 4同樣可以追蹤血氧飽和度（SpO2），助你發現可能的徵兆從而管理自己的健康，早前疫情嚴峻，亦有不少人選用這類儀器的讀數作為健康狀況的參考。而另一功能「運動模式」，就是為一眾監察運動表現的用家而設，內置超過40種運動模式供選擇，可即時查看所有統計數據。

▲ 新增逾40種運動模式，隨時可以查看所有統計數據。

首創日常準備分數 話你知最佳運動時間

雖然做運動無分時間和地域，但如果能配合身體佳狀態，就可以發揮得更好！而Fitbit首創的「日常準備分數」，會評估你是否準備好運動或者應該優先進行恢復活動，還會提議在甚麼時段、地點做運動能讓你揮得最好。想發揮得好，除要有最佳狀態外，充足睡眠同樣重要。想了解自己的睡眠質素，可利用「睡眠檔案」功能，會透過 10 項關鍵指標分析睡眠狀態和質素, 並以6種睡眠動物呈現，還可根據一整個月的睡眠數據作出個人化建議，讓你在睡覺的同時都能提高效能。

▲ 首創的「日常準備分數」功能，能根據用家的心跳速度計算運動消耗狀態，然後提議最佳的運動時段和地點。

Google首代「親生仔」 支援Google帳號登錄

值得一提的是，雖然Google早於2021年已成功收購了Fitbit，但直至今年9月才正式獲得營運主導權，而Sense 2和Versa 4正正就是Google首代「親生仔」，亦是首款內置Google系統的智能手錶！所以由2023年開始，Fitbit就可以用Google帳號登錄，而且平日最常用到的應用程式如Google APP、Google Wallet及Google Map等都將會同步更新，是Google首隻可以內置以上應用程式的手錶。還有另一好消息，凡購買以上兩款智能手錶，隨機附送6個月免費Fitbit Premium會藉，可獲取更多會員額外功能，還可以透過參閱個人化系統數據分析，更加了解自己的身體狀況，以後做運動就可以多一個私人好幫手！

▲ Sense 2 和 Versa 4 是首款內置 Google系統的智能手錶，2023年開始就可以使用 Google APP、Google Wallet 及 Google Map等功能。

查詢: 聯強國際

電話: 2753 1668

(特約)