上市公司主席報考DSE中文 補習天后送別死亡之卷

梁賀琪（June Leung）是本港第一代補習天后，現已貴為主板上市公司主席的她，本應早就退下火線，早前卻在社交網站曬出2023年准考証，表示要親身上陣，送別困擾中學生及家長11年的DSE中文科，而今屆DSE的中文科卷三很有可能是兩岸三地最後一次「廣東話」聆聽考試，她入場考試亦為要見證歷史時刻。

▲ 本港第一代補習天后June Leung報考DSE中文科，親身領教這份歷來備受爭議的「死亡之卷」。

中文科在過去幾年一再改革，中文科補習老師的出身由單一逐漸變得多元化，既有中大中文系碩士，亦有中大歷史系的一級榮譽畢業生，甚至有港大法律系神科尖子，共通點就是強調理性補習，洗去文人潔癖，放下偶像包袱捋起衫袖打實用實效及戰績。

這些補習界新貴相對親民，亦深知後疫情時代，補習班已可以恢復線下授課，學生與家長都渴求真人課堂，他們珍惜與每一位學生接觸的機會所以踩足七日走遍各區上真人課。學生亦理性得多，經過疫情洗禮，過去一窩蜂追求人氣，現在則揀方便、快捷、實效的補習名師。外表、名氣、包裝已不在他們考慮之列。

▲ 現時補習界新星如遵理任教英文科的Billy Ng（圖右）已不再以「偶像派」包裝，反而更著重以實效及戰績於市場上突圍而出。

行內大部份人稱梁賀琪為「June姐」，一是因為資歷深，二是因為她提拔新人不遺餘力，另外也是因為她經常新點子多多。過去20年香港衆補習天王天后，十居其九由June在遵理一手提拔：有人氣直逼明星的偶像級名師，亦有人低調默默耕耘但佳績亮麗；疫情之下很多中文科補習新星湧現，頗有取替舊市場領導的姿態。

今次June應試相信是回應今個暑期，一位補習新貴在旺角鬧市刊登大型廣告牌擺下擂台叫陣，呼籲前輩入場親自考DSE中文。

▲ 一位補習新貴擺下擂台叫陣，呼籲親自落場應考DSE中文科。

June在社交平台曬威水史：三十多年前會考或高考中文、中史、文學都有A，但她謙稱自己對DSE中文科一竅不通，而且無暇準備，所以相信要「裸考」，只有信心拿Level 3。畢竟DSE 中文科著重考試技巧，不是單純考文史哲根底，她笑言：「李白翻生都未必合格。」

不過相較早已不在教壇，只做行政的她，現在仍然教DSE中文科的各市場領導壓力相信要大得多。財大氣粗的，可以派一大隊中文尖子入場考試，考得好才公布哪些人拎5**，考得不夠好就秘而不宣；可惜這保險策略行未必行得通，今時今日看慣真人show的學生會明白，事前張揚入場考試，考後成績要大方公布才夠看頭。

這場好戲，花生友拭目以待，畢竟這不是體育競技，考中文沒有年齡及體力局限，名師肯不肯親自落場考個straight 5**要有個說法。這除了真實考驗「究竟天天都在教的技巧是否真的在考試有用」，也是個勇氣的考驗。