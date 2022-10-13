【秋季健康】醫管局教路秋天養生要防三點　宜多運動吃健脾潤肺食物

▲ 醫管局教路秋天養生要防三點，宜多運動吃健脾潤肺食物。（醫管局圖片）

秋風起，風乾物燥，醫院管理局教路秋天初期正是調理身體的好時機，指想有好身體，秋季養生要防三點——「防燥、防乏、防凍」。

專家指，秋季養生第一防是「防秋燥」。秋天主「燥」，天氣逐漸轉涼，空氣中的濕度亦有所下降，容易出現皮膚、鼻咽乾燥同乾咳等「秋燥」現象，可以從飲食中適量加健脾潤肺的食材，例如杏仁、百合、雪耳等，亦都可以食滋陰養肺潤燥的生果，例如楊桃、梨、蘋果等，謹記要少吃辛辣的食物。

第二防是「防秋乏」，「乏」指身體的疲乏感，秋季係一個容易懶洋洋、犯困嘅的時節。在中醫學角度來看，秋乏是彌補盛夏帶來人體損耗的反應，是體內自我恢復陰陽平衡的過渡性現象。想要緩解秋困，首先要有充足嘅睡眠，不宜太晚睡；適當運動，例如散步、行山等都有幫助。

最後一防是「防秋凍」，轉季氣溫會下降，穿著不宜太過單薄，容易受涼。與此同時，亦不要過早、過多地添加衣服，一旦暑熱未退盡，氣溫回升，出汗著風亦會好容易傷風感冒。根據氣候變化適時增減衣服，掌握「秋凍」才是養生之道。

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責任編輯：陳麗娜