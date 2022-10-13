【車Cam直撃】疑幫父母人肉霸車位　屯門男童肉臂擋Tesla險撞倒

▲ 年約10歲的男童，疑為父母霸車位，肉臂擋Tesla險撞倒。

香港地少車多，便宜的戶外時租車位更是可遇不可求，所以不時都會發生爭車位事件，日前有屯門車主上載車cam片段，可見一名男童站在屯門某空地停車場泊車位內，不顧安危「肉臂擋車」，出手攔截正倒車駛進車位的白色Tesla電動車，過程險象環生，若司機未有留神，隨時搞出人命。

最新影片推介：

車Cam片段顯示拍攝日期為上周五(7日)，影片可見年約10歲的男童，身穿泳衣站在車位上，期間有一輛高身白色Tesla的車，車主將Tesla沿泊車位用車尾駛入，男童遂伸手阻擋及觸碰Tesla車尾，又用手指向左方，疑告知司機其父母正進入停車場，他為父母霸車位，因男童企硬不肯離開，Tesla車主也很無奈，惟影片到此結束，未知事件最終發展是如何。

影片引來網民熱議，不少人留言批評男童的父母，「佢父母先有問題一陣泊位車無為意撞到出事就係為個車位」、「為人父母家長真係教壞細路多」、「小朋友好危險，撞到佢點算」、「為咗個位，冇咗個仔」、「教壞小朋友！第二日小朋友學會乜都係霸…霸…」，有網民提議該父母俾多少少泊對面柏景臺都係20蚊一個鐘…。

點撃下圖，睇更多留言

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

據《簡易程序治罪條例》4A條，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款5,000港元或監禁3個月。

而根據《侵害人身罪條例》 第27條，對所看管兒童或少年人虐待或忽略，導致其受到不必要的苦楚或健康損害，即屬刑事罪行。定罪後最高刑罰為監禁10年。所以為人父母，真係不要搵小朋友幫手霸車位，既危險又有可能觸犯上述法例。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳