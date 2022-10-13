【美麗戰場】麥秋成曾與蔡思貝拍拖閃婚湯怡　任《造星》導師轉大台當「TVB御用賤男」

由陳瀅、陳山聰、蔣家旻、劉佩玥、朱晨麗、陳曉華、方力申、丁子朗等主演的TVB台慶劇《美麗戰場》，昨晚（10月12日）播出的一集，講到一直為趙生（麥秋成飾）、趙太（唐詩詠飾）女兒補習的家寶（陳瀅飾），忽然被通知已遭解僱。

事因家寶發現了表面是好爸爸的趙生背妻出軌，更勒索對方，於是就由趙太出手處理。

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攬女兼被勒索

《美麗戰場》昨晚劇情講家寶撞破趙生有外遇，趙太後來就通知家寶已遭解僱，「因為你睇咗一啲你唔應該睇到嘅嘢。」原來家寶當日拍下了趙生偷食照片並勒索30萬，趙生因而向趙太自首，趙太寸完趙生一輪後，即著手處理「蘇州屎」。

她向家寶表明立場：「你估我第一次知道我老公拖住第二個女人？咁多年佢出面有幾多女人，我會唔知道咩？」並指解僱她是因為知道趙生對她有意思，霸氣十足指摘家寶：「我好了解你呢啲表面好純情，但裏面充滿住機心嘅女仔」、「唔使再擺你呢個無辜樣喇，如果你真係清高，點解問我老公攞錢？」

「趙太」唐詩詠獲網民讚是全劇最醒的女人，如果是現實發生的話，相信不是每一位女人也可沉著氣去面對呢！

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麥秋成演衰格角色

劇中演賤男的麥秋成，眾所周知是星級編舞師，曾與Twins、徐小鳳、陳奕迅、容祖兒、莫文蔚、林子祥等合作，也於2003年起成為郭富城常用舞蹈團隊。秋成也曾為ViuTV選秀節目《全民造星》擔任評判兼導師之一，曾於當時的十強一同跳舞。

自2019年10月起，秋成轉戰TVB，成旗下經理人合約藝員，曾任《聲夢傳奇》的舞蹈總監，後來更轉戰拍劇，近期播出的除有《美麗戰場》趙生一角，處境劇《愛．回家之開心速遞》也有他演溝女王汪冬成，也不得不提《異搜店》的賤格大哥角色！

秋成在《美麗戰場》中背著太太在外偷食，更不時被太太的好友撞破，兼且疑似對女兒補習老師產生愛意，表面上則是一位「識得返屋企」的好爸爸，營造完美的形象。《異搜店》中的他，演乞人憎二世祖阿輝，他曾動手打狗成殺狗嫌疑人，但他依然不知悔改，向著狗主忠伯道歉時藐嘴藐舌。

直至2021年9月，秋成由經理人合約改簽基本藝人合約，現時有《再見·枕邊人》一劇仍在拍攝中。

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曾與蔡思貝交往

秋成異性緣佳、予人花弗感覺，過往與不少女星傳出緋聞，當中包括曾與港姐亞軍蔡思貝交往，雙方相戀約3年後分手。

蔡思貝過往於電台節目中大讚前男友是好男人，並公開二人認識經過：「初入行喺Studio影完雜誌相，化妝師朋友請我留低參加聖誕派對認識。佢同我傾偈，好浪漫咁講：『喺整個場合只睇到我一個人！』」

她更透露分手原因：「我哋係做咗9個月朋友先開始拍拖，分開係因為佢想穩定，要照顧我，而我剛剛入咗呢個夢想嘅演藝行業，唔想咁快穩定，大家追求唔一樣。」

▲ 麥秋成曾與蔡思貝交往。

與蔣家旻撻著？

在2019年，麥秋成與蔣家旻傳出緋聞，男方曾拍攝自編自導自演的愛情微電影《戀戀季節—冬至篇》時，並力邀對方任女主角。

後來有報道指，蔣家旻跟麥秋成學舞，感情發展迅速，不但撐枱腳食飯，還前後腳到麥秋成位於西貢的寓所。

麥秋成後來回應指蔣家旻並沒有在他家過夜，並指二人是相識多年的好朋友，二人的緋聞也隨他在2021年1月宣布與湯怡結婚而落幕。

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「閃婚」娶湯怡

在2021年1月25日，秋成與湯怡於個人IG宣布當日排期註冊結婚，而且更表示已懷孕3個月，並定於2月26日在陽明山莊舉行婚禮，因為二人之前完全沒公開拍拖，所以當時令不少網友驚訝。

二人現在不時在社交平台公開與女兒麥QQ的合照，有女萬事足，令人羨慕。

可是二人只拍拖半年便結婚，加上形象花弗，所以網民一直都不看好他們，更「口臭」地指二人極速結婚生B應很快離婚收場，湯怡回覆網民：「一笑置之，我哋兩公婆嘅婚姻唔需要任何人認同，多謝關心。」

湯怡曾在網絡節目《絲打圍爐》中大談與麥秋成的相處之道，她指性格較為男仔頭的她會向老公溫柔地撒嬌，而老公又會自動自覺報備行程。

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