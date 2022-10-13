新一代全電家居——中電助青衣「薈藍」 高效節能 實現低碳生活

應對氣候變化刻不容緩，節能減碳已成為生活的大趨勢。為配合政府的長遠減碳策略，中電一直積極鼓勵各發展商推行「全電家居」，希望透過一系列智能化技術，提高能源效率並降低碳排放。位於青衣的「薈藍」便是其中一個引進新世代「全電家居」概念的項目，中華電力企業客戶成功及銷售總監盧志華博士（Anthony）、宏安地產執行董事程德韻（Teresa）及宏安地產物業發展部營業及市務經理陳永盟（Raymond）均表示，致力實踐零碳未來，以支持香港於2050年前實現碳中和的目標。

▲ 中華電力企業客戶成功及銷售總監盧志華博士（Anthony）（右二）、宏安地產執行董事程德韻（Teresa）（左二）、中華電力首席經理—住宅銷售陳浩文（Herman）（右一）及宏安地產物業發展部營業及市務經理陳永盟（Raymond）（左一）。

全新青衣「薈藍」 全方位節能減碳

Anthony表示︰「中電致力於2050年前實踐淨零發電，推動能源轉型，並積極發展可再生能源和探索新零碳科技，支持香港達致2050年前碳中和的目標。」近年，中電積極鼓勵各發展商，推行「全電家居」，盼加快低碳轉型，共建綠色生活。位於青衣的「薈藍」，是其中一個引進新世代「全電家居」概念的項目，由內到外，以一系列智能化技術，提升能源效益。Raymond指，最初獲悉中電推廣採用全電家居時，正好與他們「節能環保」的理念不謀而合，他說︰「減碳是未來大趨勢，數年前我們已經開始在各項目加入電動車充電設施，加上一系列的節能設備如大陽能燈、高效能雙層中空輻射鍍膜玻璃（IGU）等，務求做到天然採光，減少室內的電能。全電家居能優化住戶體驗，更有助減少碳排放。」

▲ 盧志華博士表示中電致力推動能源轉型，協助香港於2050年前實現碳中和的目標。

Anthony續指，全電家居亦能帶給住戶便利的智能生活體驗。星級名廚陳國強師傅更在活動上即席示範使用電磁爐的優點，陳師傅表示︰「無火煮食令環境溫度相對較低，燃料費亦較明火煮食低，電磁爐面更可成為工作檯面，亦可擺放物件，一物多用。」除了開放式廚房的智能設計外，單位所有窗戶均採用高效能雙層中空輻射鍍膜玻璃（IGU），能有效減低熱度及紫外線輻射，從而降低室內溫度，減少使用冷氣，達到節能減碳效果，非常貼心。

▲ 星級名廚陳國強師傅（中）在活動上示範以電磁爐炮製滑蛋炒蝦仁，展示無火煮食的便利和好處。

智能化全電家居生活 改善空氣及生活質素

「薈藍」設計的核心理念是以現代化科技產品，締造具備環保、便捷及健康的理想家居生活。屋苑配備全電智能設計，由外到內全面照顧，當中包括「Smart Pass」——於公共空間將設置二維碼進出系統、無接觸開門系統、無接觸升降機按鈕及智能信箱；「Smart Door」——在住宅單位配備智能門鎖及無線快速充電器；「Smart Park」——停車場設有免觸式進出系統，同時所有車位均配備電動車充電電位，變相鼓勵住戶選擇電動車取代傳統汽車。

具備以上三大特色的便捷設計，能令住戶以無接觸式方法進出大廈及停車場之餘，更能享受現代化便捷的生活環境。加上會所及公共空間將引進多款環保節能產品，如自動感應開關智能燈具、太陽能蓄電照明系統和自動灑水系統，提升節能效率。項目設計上，更特意注入健康生活設計元素，於地面大堂及會所設有NCCO氧聚解空氣淨化系統、垃圾房配備生化氧過濾系統及停車場設有智能通風系統，大大提升空氣質素。

安裝智能電錶 有效助家居節能

中電積極應用創新科技，同時亦推出不同的節能措施，有助推動「全電家居」的發展，亦協助住戶節能減碳。以「薈藍」為例，中電為屋苑安裝智能電錶，幫助住戶有效管理家居的用電量，從而調整用電習慣，節能同時節省電費開支。Anthony表示︰「我們期望引入更多元化的智能技術，協助客戶更有效和方便管理用電，實踐節能低碳的生活方式。」

（特約）