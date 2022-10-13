【爸爸教功課】1題講30分鐘兒子仍不明　爸爸崩潰拍枱手掌骨折

教小朋友做功課，家長們均表示心很累。内地一名爸爸教正就讀小學的兒子功課時，面對一道題，來來回回講了半小時，兒子仍不理解，令爸爸怒火中燒，一氣之下用手怒錘桌子，結果導致第5掌骨遠端骨折，需住院治療。

綜合内地媒體報道，杭州36歲的吳姓男子近日到醫院求助，稱自己右手掌腫起，疼痛難忍，經主診醫生初步檢查後，發現病人右手掌明顯腫脹，還有肉眼可見的瘀青和明顯的壓痛。

經詢問，原來吳男的兒子目前正上小學，平時由媽媽輔導作業，但正巧有天媽媽有事，輔導作業的重任就由爸爸教。面對一道題，吳男來來回回講了半小時，但兒子仍不理解，於是怒喊「怎麼還是不會做？都講這麼多遍了！」吼了幾次後，兒子索性放下筆「罷工」。

吳男忍無可忍，一氣之下用手怒錘桌子，結果一陣痛感襲來，他原本以為是用力過猛，過一陣子就好了，沒想到紅腫的右手痛了一天也不見好轉，眼看不對勁，這才來赴醫院檢查。

X光檢查結果顯示，吳男的右手第5掌骨遠端骨折，斷端移位明顯，需住院治療。他無奈表示，「有時是真是忍不住，還好這一拳是打在桌子上，要是打在孩子身上，麻煩就大了。」

醫生提醒，因骨折的位置不太好，骨折閉合復位與固定存在困難，存在著骨折移位和畸形癒合的風險，之後要及時到骨科門診覆診。

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責任編輯︰王明芳