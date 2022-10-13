  • 26°C
香港時間 : 20221013日 (週四) 11:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【可靠伴侶】癌症病人依靠不止醫護和藥物 莫樹錦：而是家人和朋友

醫生診症室 11:15 2022/10/13

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

可依靠的伴侶，才是真正靈丹妙藥。

她身材高佻，一襲彩衣倍添韻味，最重要並不止於外表，而是她那堅強本性，有她在便可牢牢地依靠着，她亦會全力以赴，甚至揮灑自如，可長可短，更令人鼓舞的，是她的出現總會是一雙一對，令人不亦樂乎。

說的當然不是女朋友，而是一雙行山杖。國慶日挑戰大東山、鳳凰山，分別是香港第二、三高山峰，後者海拔九百三十四米高，路程頗為陡峭。

領隊高主席十分細心，知道醫生能力有限，便專誠安排一雙行山杖以作扶持，果然好使好用，上斜坡時雙手以杖借力，大大減低雙腿壓力，下坡時杖先着地可以減少膝蓋受損。雙杖輕盈但堅韌十足，全身重量靠上也能安然承受，故此，醫生初次攀大東、鳳凰二山，也不感到太辛苦。

最新影片推介：

人生路猶如攀山，找上可信靠伴侶便能事半功倍，以醫生參加的行山隊為例，有高主席作領導、阿雪作技術指導，更有賴阿Big作物料支援，再加上其他隊友互相鼓勵和支持，就算走上更長更陡峭路程，也無畏無懼。

醫生每天見證癌症病人走過人生最艱苦路程，肉體和心靈遇上極大挑戰，而病人所能依靠的，並不止於醫護和藥物，而是家人和朋友，這雙「行山杖」能助病人走過死蔭幽谷，也能助病人走往高處重獲新生，可依靠的伴侶，才是真正靈丹妙藥。

當想到可以有一雙可靠伴侶，心底便暗自竊喜。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 莫樹錦

相關文章

【突破研究】吸煙以外引致肺癌基因研究　英國研究：PM2.5可促進癌細胞生長
18:22 2022/09/23
【突破研究】吸煙以外引致肺癌基因研究　英國研究：PM2.5可促進癌細胞生長
【百變病毒】新冠病毒將在地球作永久停留 莫樹錦：香港是時候要做取捨
14:47 2022/09/23
【百變病毒】新冠病毒將在地球作永久停留 莫樹錦：香港是時候要做取捨
【出賣誠信】醫生日簽200張免針證明書 莫樹錦：絕對匪夷所思
11:27 2022/09/30
【出賣誠信】醫生日簽200張免針證明書 莫樹錦：絕對匪夷所思

你可能感興趣

【突破研究】吸煙以外引致肺癌基因研究　英國研究：PM2.5可促進癌細胞生長
18:22 2022/09/23
【突破研究】吸煙以外引致肺癌基因研究　英國研究：PM2.5可促進癌細胞生長
【百變病毒】新冠病毒將在地球作永久停留 莫樹錦：香港是時候要做取捨
14:47 2022/09/23
【百變病毒】新冠病毒將在地球作永久停留 莫樹錦：香港是時候要做取捨
【出賣誠信】醫生日簽200張免針證明書 莫樹錦：絕對匪夷所思
11:27 2022/09/30
【出賣誠信】醫生日簽200張免針證明書 莫樹錦：絕對匪夷所思
莫樹錦 行山 香港 癌症

最高瀏覽

【野人老師】鄭丹瑞攜妻女移民被稅局追數　棄加籍回流：前半生積蓄沒了
10:39 2022/10/12
【野人老師】鄭丹瑞攜妻女移民被稅局追數　棄加籍回流：前半生積蓄沒了
【靚仔伴郎】伴郎靚仔過新郎搶晒鏡　外形似足陳冠希網民狂呼老公
13:15 2022/10/12
【靚仔伴郎】伴郎靚仔過新郎搶晒鏡　外形似足陳冠希網民狂呼老公
【基層悲歌】單親爸獨養4女兒經濟拮据　女兒每次月經限用3片M巾患婦科病
16:17 2022/10/12
【基層悲歌】單親爸獨養4女兒經濟拮据　女兒每次月經限用3片M巾患婦科病