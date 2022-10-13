【姊妹們的國際市場】恃身材火辣作交友賣點　YouTuber嘉盈一句說話焫㷫港女【多圖】

ViuTV近日推出真人騷《姊妹們的國際市場》，由黃正宜（阿正）及余德丞（Dickson）擔任主持，邀請到ViuTV藝人李昭南（Mishy）、何洛瑤（Sica）、演員陳海寧（Dee姐）、花式溜冰運動員馬曉晴（Maisy）及YouTuber王嘉盈參加，同時邀請了五位外籍或混血兒作配對。

現年24歲的嘉盈來自YouTube頻道FHProductionHK，憑著她的「MK妹」形象及驕人上圍令人留下深刻印象。但敢言直率的她亦因為在節目上的發言，而引來觀眾的抨擊。

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《姊妹們的國際市場》至今播出了3集，節目組找來了5位不同國籍的男生，來跟5位本地女藝人作配對。其中來自泰國的咖啡師王勤傑（Kit）和來自日本的Youtuber鈴木啟介，都不諱言表示喜歡身材豐滿的女生，所以第一次與女嘉賓見面時二人對33E上圍嘉盈都抱有好感。

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▲ （節目截圖）

身材作賣點

而知道自己身材是賣點的嘉盈，亦在她自我簡介的體重一欄，寫上標明自己是「Big boobs（大胸部）」，成功搶去男生們的目光。

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節目中主持阿正講到阿Kit鍾意女生擁有好身材，被點名的嘉盈馬上謂：「咁真係無辦法。」接著接受訪問時又講到：「我老闆從來都話我唔係賣靚女，係賣笑。」對於身材的話題，直率的嘉盈表示：「如果有男仔話佢鍾意飛機場的話我唔會藐佢架，但我會覺得，你講咩大話啫！」

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代表港女惹抨擊

去到問答環節，嘉盈問到來自牙買加的模特兒、17歲的黎振曦（Kiva）覺得香港女生怎樣，同樣直率的Kiva直言：「覺得有啲嘈，頭先係隔離房聽到好嘈。」及後在個人訪問時又點名指眾多之中嘉盈是最煩的一個。

而嘉盈續接的訪問中，因為自認是「標準香港女仔」而受到網民攻擊，她表示：「人哋會覺得我好無禮貌、好嘈，因為我就係好標準個啲香港女仔，我覺得我比起Maisy佢哋更加貼地，但我其實最後都係個好尊重人嘅人，所以我唔認為我會撻著到佢（Kiva）任何地雷囉。」

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嘉盈因為一句「標準香港女仔」，而引來一眾「港女」的不滿，認為嘉盈無資格代表她們說話，於是到ViuTV的專頁留言炮轟：「綁架全香港女仔」、「MK妹扮港女」、「你只係嘈，好嘈，非常嘈，同埋經常喺人哋講嘢嘅時候插嘴」、「影衰晒香港女性，唔係個個都係你咁成個八婆咁」，亦有網民表示：「唔止嘈，呢個嘉盈啲粗口仲流利過地盤佬」。

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人氣網絡女神

現年24歲的嘉盈是YouTube頻道FHProductionHK的幕前成員，憑「MK妺」形象、經常爆粗、33E的驕人身材而備受網民喜愛，是高人氣網絡女神之一，個人IG追蹤人數達有23.3萬。

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嘉盈曾亮相連詩雅、蝦頭主持的網上節目《絲打圍爐》，憶起15歲搭小巴時曾經遭受性騷擾，被摸大腿和臀部，又曾自爆17歲已被問價包養經歷。年少時又曾經因為父母離異，三度離家出走希望得到家人關注，最終被法官判入屯門兒童及青少年院（男女童院），她接受訪問時曾形容在女童院的28日很煎熬，後來就轉校至到慕光英文書院，順利中六畢業。

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