【新冠疫苗】專家將討論是否縮短兒童接種疫苗間距　劉宇隆建議政府多買幼兒版復必泰

▲ 政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片）

政府認可復必泰疫苗的兒童及幼兒配方在香港作緊急使用，現正等待疫苗製造商提交供應兒童及幼兒配方的時間及資料。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，委員會今日（13日）下午開會，討論會否縮短接種首兩針之間的間距至4星期。他又說，由於本港有逾10萬名3歲以下幼童未打針，建議政府可多買幼兒版復必泰疫苗。

劉宇隆今早於電台節目表示，世衞的容許兒童接種第一針及第二針的間距為4至8星期，以8星期最安全，可減低心肌炎風險，抵抗力亦會高些。而本港目前間距為8周，劉宇隆指出，部分家長或急於帶子女接種疫苗，因此將討論可否縮短接種首兩針的間距。

劉宇隆又說，目前3歲至11歲的兒童接種率已達86%，而3歲以下則有10萬多人未打針，建議政府可購買多些幼兒版配方。至於早前已打1針科興的兒童可否溝針？劉宇隆稱不建議，強調科興及復必泰同樣有效，建議家長不要等。

他又說，本港有約12萬3歲以下幼兒，當中18,000人已打1針，而3歲以下小童有約22,000人曾染疫，當中有兩人死亡、20人重症，即約1萬人中1人死亡、1,000人中1人重症。他稱，雖然部分兒童打針後會有發燒、心口痛等副作用，但通常2至3日內會消失，強調接種好處多於壞處，呼籲家長盡快打子女打針。

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記者：黃悅晴