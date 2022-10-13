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【新冠疫苗】何栢良倡容許兒童溝針　建議縮短兒童疫苗接種間距

社會 11:33 2022/10/13

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政府認可復必泰疫苗的兒童及幼兒配方在香港作緊急使用。（資料圖片）

政府認可復必泰疫苗的兒童及幼兒配方在香港作緊急使用，現正等待疫苗製造商提交供應兒童及幼兒配方的時間及資料。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（13日）表示，政府可考慮容許讓幼童「溝針」，相信會有更多家長願意帶子女去打針。他亦建議政府考慮縮短兒童疫苗接種間距。

何栢良今早於一個電台節目中表示，政府可考慮容許兒童溝針。他指，現時政府不建議兒童溝針，相信當局參考專家意見後作出的決定，但在疫苗研發稍落後於疫情轉變的情況下，未必每個程序都可以等到有全部數據再作決定，因此建議當局可向家長開放更多選擇，相信會有更多家長願意帶子女去打針：

雖然政府說法係呼籲家長唔好等，但家長唔係咁諗。有啲家長係始終想等復必泰，但唔知要等到幾時，又擔心小朋友打咗科興唔比轉。

何栢良亦提到，按美國中期統計疫苗接種數字，當地已有約60萬兒童接種兒童版復必泰疫苗，但沒有一宗心肌炎個案，反映疫苗安全。他又說，目前兒童首兩針接種間距為8星期，第2至第3針間距為3個月，即要完成疫苗接種要5個月。何栢良建議，可縮短首兩周間距至最短3星期，第2至第3針縮短為兩個月，讓疫情再升溫前，有更多人可完成接種。

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記者：黃悅晴

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