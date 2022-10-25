【香港女人節】從子宮心路歷程出發　解禁月經迷思讓女性學習身體自主

▲ 第五屆「香港女人節」的主題是「如果子宮會說話」。

子宮對許多女性來說，是與生俱來的器官，但如果有機會與它對話，又會是一場怎樣的交流？「香港女人節」來到第五屆，創辦人黃鈺螢（Sonia）、呂穎恆（Vera）與及大碼模特兒陳映同（Lezlie）早前一同受訪，分享本屆主題「如果子宮會說話」背後的構思理念，探討女性與子宮的關係，以及女性在社會上受到的固有限制。

▲ 左起：大碼模特兒陳映同（Lezlie）、女人節創辦人呂穎恆（Vera）及黃鈺螢（Sonia）。（黃建輝攝）

講起子宮，一般聯想到的可能是生育、月經，而這也正是今次主題的由來起源。Vera分享，最起初是打算在今年4月舉辦一個關於月經的小型節日，後來因疫情順延至8月，再加上受美國墮胎法案啟發，發現今屆女人節也有很多主題想探討：

如身體焦慮、母親、生育等…把這一切串連起來，就是「子宮」。在討論不同主題時，都是橫跨子宮的心路歷程。用子宮來連繫，如果子宮能說話，它會想說甚麼？

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探討女性與子宮之間關係

本身是中大性別研究學者的Sonia感觸頗深，她直言由於工作關係，許多時都不太會意識到自己是女性的身分，但當月經來到時感受到痛楚，就重新提醒著她。同時她也發現，即使在如此進步的社會環境中，對女性也未必友善：

有些人會覺得職場女上司來月經會好躁，女性在生涯規劃上，不是自己考慮是否生育，而是上司也會考慮。

我在性別研究辦公室工作，這幾年常被提及的一些性別中立的空間或者洗手間，一些這麼基本的需要，為何香港作為如此先進、國際化的城市，連這些都沒有？我個人感受也頗深刻。

每個人都是從子宮出世，但我們有否尊重這件事？

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今屆女人節推出「Moon Bag 愉月禮品包」，為不同階段的女性提供貼合所需的用品。Lezlie作為節目大使，也有分享使用感受。

當M來時，可以一捧（愉月禮品包）出來就選擇使用，便發現市面上女性生理期的不同用品分得很開。作為一個可以有得選擇的女人，覺得很開心。原來來M都可以很自由，支援很多Life Choice跟Life Style。

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女人節舉行期間，也有舉辦婦科醫療講座，以及從中西醫學認識生理周期，Sonia表示，是希望讓參加者對月經有更深認識，並理解自己的身體狀況：

許多人覺得月經是一件負面的事，是因為根本不知道月經是怎樣一回事。今次活動有做醫療講座，月經是告訴你，你的身體是處於怎樣的狀況。我們一直以來受的教育，都認為這件事是禁忌、是骯髒。

問到如果要跟子宮說一句話，已是兩孩媽媽的Vera笑稱生育令她有很大啟發，因此她很多謝子宮讓她成為一個更勇敢的人。而Lezlie就認為子宮是很值得被欣賞、被愛：「因為你（子宮）一直以來都好叻。」至於Sonia就很簡單講一句：「我們一起好好相處。」

你，又會想對子宮說甚麼？

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記者：陳昊淋