【香港女人節】大碼女神全裸拍攝海報　無懼網上負評定義另一種美

▲ 大碼模特兒陳映同（Lezlie）破格全裸拍攝海報，定義另一種美。

社會標榜瘦即是美，大眾追求同一種身型體態，但這種「漂亮」是否就會變得形式化？早前參與節目《肥美人》的大碼模特兒陳映同（Lezlie），擔任今屆「香港女人節」節目大使，更破格全裸拍攝海報，目的就是想衝破固有框架，定義另一種美。

▲ 左起：女人節創辦人呂穎恆（Vera）、大碼模特兒陳映同（Lezlie）及女人節創辦人黃鈺螢（Sonia）。（黃建輝攝）

最新影片：

人自出生起，面對外界批評議論，「身體焦慮」的概念或已慢慢內化形成。Lezlie也曾因體型關係，小時候參加陸運會被老師要求推鉛球、擲鐵餅，但本身想報短跑的她講出意願，就會令老師和同學感到愕然。

這種身體焦慮也擴展到日常生活上，即使是普通穿衣，Lezlie亦直言以往選擇並不多：「最近10年才有比較漂亮的大碼女裝門市，門市內的衣著標榜顯瘦，用這種方式去選擇衣著是令人吃力。」Lezlie表示有時也喜歡穿性感衣服，但耐何在香港卻找不到：

要特地在外國或上網才買到，現時可以選擇的尺寸其實不多。

今次為女人節宣傳海報，Lezlie以全裸姿態拍攝，她表示本身沒有想過全裸，在接獲拍攝建議後，也沒有考慮太多就接受：

我想用這個身體，告訴大家可以全裸，以及我不害怕，這樣也漂亮。大家都不需要因為自己的身形如何，去承受他人目光。我很想鼓勵大家去面對。

▲ Lezlie以全裸姿態為女人節拍攝宣傳海報。（受訪者提供）

而其實這層內心掙扎，她早於一年半前首次拍攝泳衣宣傳照時已經歷過：

當時未公開過這麼性感的照片，那刻掙扎是最大，因為不知道反應如何。

當下我覺得我沒有甚麼可以輸，而且我信任攝影師。出來的效果很好，以及很有能量。透過照片及文字去呈現，我相信大家感受得到。

活在資訊爆炸的年代，網上充斥不同聲音，少不免會有批評。Lezlie卻學懂處之泰然，不會太著眼在負評上：

最近成為性健康品牌大使，令我有很大反思，大家對性玩具代言人的幻想是很狹窄。

我使用社交媒體的準則，就是不會把那裡發生的一切當真。因為始終看到的事都是經過修輯，好像修圖，不是完全真實呈現，因此都不需要太在意，尤其是網上留言不需太認真。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

參加完《肥美人》後，Lezlie走在街上也會被人認出，甚至會主動跟她說話，對她說「加油」、「你很漂亮」等話，這些話令Lezlie更感鼓勵：

香港人這麼怕醜，都會鼓起勇氣去跟你說，很欣賞你。作為接受者，為何不放多點時間去接受這種美好？

網上like數不要太關心，真實有幾多人支持自己，不行出街是不會知。

睇文睇片贏獎品：https://bit.ly/3ClEy1R

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳昊淋