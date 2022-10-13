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【開心速遞】「Bonnie」林凱恩傳不與TVB續約　被放逐主持《流行都市》網民戥不值

娛樂 11:53 2022/10/13

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林凱恩傳不與TVB續約，被放逐主持《流行都市》。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》成功捧紅不少演員，其中與「廢青安」周嘉洛合演情侶的「Bonnie」林凱恩，因清純形象大受觀眾歡迎，成功入屋。不過，周嘉洛因要離開劇組拍劇，編劇忍痛將他與林凱恩分開，轉改為與「蔥頭」丘梓謙玩CP，反應相對沒與周嘉洛熱烈。

【開心速遞】林凱恩周嘉洛CP緣盡？　「蔥頭」丘梓謙加入力追Bonnie

傳不續約

近日有網民發現林凱恩（Iris）現身下午播出的休閒資訊節目《流行都市》，並在討論區開post討論，戥林凱恩不值：「人地正直花樣年華，靚女後生，等緊上位做女一。走左（咗）去做婦女節目？」續指：「除非Bonnie想走，唔該糾正返，繼續主力拍劇！」有網友留言爆料，指林凱恩扭計不肯續約，「但又未咁快約滿，所以咪流放佢去都市度。」

突然傳出林凱恩被公司冷待，而調動去主持休閒資訊節目的消息，不少網民大感驚訝兼不值，認為不應該將正值上位的年輕藝人調去擔任日間節目主持，應該多給她機會拍劇才對。

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沒正面回應續約問題

對於傳不與TVB續約，雖然林凱恩未有正面回應，但就回答「繼續努力」。她向媒體表示會繼續拍劇並同時兼顧主持《流行都市》，大方稱：「想令大家下午見到我夜晚都見到我。」

林凱恩認為拍攝不同類型的節目，多聽別人的故事，對將來演出有極大的幫助：「更加幫到我演唔同類型嘅角色，接多啲劇都係我最希望嘅，我會繼續努力同觀眾多啲見面。」

【林凱恩豔照流出】意外流出低胸性感照　林凱恩回應事件：我成日闖禍

豔照流出

林凱恩參加2015年《香港小姐競選》，並奪得「友誼小姐」獎項。其後加入TVB成為旗下藝員，主力拍攝劇集。2017年起於《愛．回家之開心速遞》中演Bonnie一角廣為觀眾熟悉，亦憑此劇成功入屋。

2019年，她憑《她她她的少女時代》演張晴獲提名《萬千星輝頒獎典禮》的「飛躍進步女演員」，雖然敗給張曦雯但大眾對其演出滿意。去年，再憑《降魔的2.0》入圍同一獎項，在劇中她的演技亦受肯定。

去年初，林凱恩因遺失手機而令性感豔照流出，被指私生活混亂。事後她解釋，照片在多年前拍攝於一個派對之上，是跟一班女性好友貪玩地拍下，更向大眾道歉：「現實中嘅我成日闖禍，以後會好好睇住自己嘅財物，無咩事我都係返屋企食左本道德經。 #要大家擔心好對唔住」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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