【電動巴士】城巴擬興建香港首個加氫站　待政府批准料最早2023年第一季使用

▲ 城巴擬興建香港首個加氫站，待政府批准料最早2023年第一季使用。（城巴提供）

城巴今天宣布將在西九龍車廠興建香港首個加氫站，以配合政府明年於本港測試氫燃料電池巴士的計劃。

本項目再度為城巴開創先河，為香港首個向政府提交興建加氫站的申請，亦是城巴繼早前宣布開展「 #MissionZero」零排放轉型計劃、啟動香港首輛雙層電能巴士及引 進全球首輛3軸雙層氫燃料電池巴士後，又一重要里程碑。

香港首個加氫站將位於城巴西九龍車廠，在獲得政府相關批准後，最早可於2023年第一季投入使用，為由城巴擁有及營運的全球首輛三軸雙層氫燃料電池巴士提供加氫服務。

匯達交通主席張堃先生表示：「十分興奮能再次在邁向零排放的道路上開啟新篇章，相信氫燃料電池及電池電能均是 「#MissionZero」零排放轉型計劃旅程中的合適方案。股東希望透過是項重要的投資，以加快氫燃料電池技術在本港的發展，同時全力支持政府明年在香港測試氫燃料電池巴士的計劃。是項投資亦對公司及本港的長遠發展及低碳轉型投下信心一票。」

城巴目標於2045年達致全線車隊零排放的目標。鑑於本港專營巴士的使用年期為18年，未來5年將是轉型的關鍵時期。將與政府及不同合作夥伴，安排現有柴油巴士車隊與氫能和電能巴士同步進行測試，並協助政府制定法規及其他準備工作，以計劃於2027年起停止購入及部署新柴油巴士。城巴會繼續與政府緊密合作， 以制定相關法規及指引，確保未來的公共基礎設施，可配合零排放車輛在本港運作。

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責任編輯：陳麗娜