【刺警判囚】涉刺警兼參與暴動　工程師囚5年男生囚33個月官斥極嚴重

▲ 涉刺警兼參與暴動，26歲工程師囚5年男生囚33個月。（資料圖片）

26歲工程師涉於2020年7月1日刺傷防暴警，同日登機離港後被捕，早前與另外兩名涉事學生承認暴動等罪，今（13日）於區域法院判刑。法官判刑時指，受傷警員的傷口長達7厘米，距離動脈神經接近4毫米，傷勢或可致命，現時只能作文職工作。法官指這類極為嚴重傷人的罪行，根本可在高等法院審訊，判工程師及男生分別入獄5年及33個月，另一男生押後判刑以候教導所報告。

被告黃鈞華（26歲，工程師）、羅玨琛（20歲，學生），及周霈霖（21歲，學生）早前承認1項暴動罪。黃另承認1項有意圖而傷人罪，羅及周分別承認1項抗拒或阻撓在正當執行職務的警務人員罪。因應羅的年齡及背景等，法官押後羅的判刑至10月31日，以候索取教導所報告。

代表律師求情時指，黃曾任職機管局，其後成為見習工程師，案發時為餐廳水吧，而黃或面臨民事索償。另外，背景報告顯示周有真誠後悔，感化官建議判處較輕刑罰，協助其更生。

法官判刑時指，本案由非法集結演變成暴動，示威者以磚頭等物件架設路障。案發地點位於銅鑼灣鬧市，且有逾300人參與，暴動對道路使用者及市民有影響，最終有警員因此受傷。法官考慮到黃以軍刀刺向警員，周曾以雪糕筒架設路障，就暴動罪判兩人入獄32個月。

就有意圖而傷人罪，法官指本案嚴重之處明顯是黃帶備長20厘米，帶有8厘米刀鋒的軍刀參與暴動，並以此刺向警員。受傷警員的傷口長7厘米，距離動脈神經接近4毫米，此等傷勢或可致命。

法官續指，該警員因此未能擔任屬意的職位，日後只能作文職工作。法官指這類極為嚴重傷人的罪行，根本可在高等法院審訊，遂以6年為判刑起點，考慮被告認罪，判監4年。

法官另就故意阻撓在正當執行職務的警務人員罪，將周判監2個月。法官考慮到量刑整體性等因素，判黃入獄5年，周則入獄33個月。

案情指，2020年7月1日，大批示威者於港島參與非法集結，有人築起大型路障，當中羅及周曾以雪糕筒架設路障。防暴警員25116於皇仁書院外將羅按在地上及拘捕，周嘗試大力拉走羅，示威者同時對該警員拳打腳踢，混亂間黃突然衝前，用軍用摺刀插向該警員左上臂，令其放開羅後不支倒地。

黃事後將涉案摺刀及衣服掉進海後會合女友，並購買往倫敦的機票，黃當晚登機後被捕，警方再於7月拘捕周及羅二人。

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記者：梁錦麟