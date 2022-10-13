【刺警判囚】涉刺警兼參與暴動　26歲工程師囚5年男生囚33個月

▲ 涉刺警兼參與暴動，26歲工程師囚5年男生囚33個月。（資料圖片）

26歲工程師涉於2020年7月1日刺傷防暴警，同日登機離港後被捕，早前與另外兩名涉事學生承認暴動等罪，今（13日）於區域法院判刑。26歲工程師被判監5年，21歲學生被判監33個月，法官另押後20歲學生的判刑至10月31日，以候索取教導所報告。

被告黃鈞華（26歲，工程師）、羅玨琛（20歲，學生），及周霈霖（21歲，學生）早前承認1項暴動罪。黃另承認1項有意圖而傷人罪；羅、周分別承認1項抗拒或阻撓在正當執行職務的警務人員罪。

案情指，2020年7月1日，有至少300名示威者於港島參與非法集結，有人築起大型路障，當中羅及周曾以雪糕筒加設路障。隨後防暴警員25116在示威者逃跑時，於皇仁書院外將羅按在地上及作拘捕，周嘗試大力拉走羅，示威者同時對該警員拳打腳踢，混亂間黃突然衝前，用軍用摺刀插向該警員左上臂，令其放開羅後不支倒地。遇襲警員事後需縫7針。

黃事後將涉案摺刀及衣服掉進海後會合女友，並購買往倫敦的機票，黃當晚登機後被捕，警方再於7月拘捕周、羅。

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記者：梁錦麟