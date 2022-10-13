【旅行攻略】用里數換機票計劃最抵玩旅程　兩大飛行里數大比併【附信用卡詳情】

▲ 一文看清兩大飛行里數計劃。

通關啦！大家一向儲開的飛行里數終於有「著落」，利用飛行里數兌換機票，打造最「抵玩」的旅程！今日TOPick會比較市面上兩大里數計劃，來自不同航空聯盟的國泰航空的亞洲萬里通Asia Miles（寰宇一家）及全日空航空ANA（星空聯盟），讓你一文看清里數兌換的計劃，大家不仿比較一下哪一款里數最適合自己！

兩大里數計劃比較

Asia Miles ANA 航空公司 國泰航空 全日空航空 航空聯盟 寰宇一家 星空聯盟 短途里數（經濟艙） 15K – 20K 17K – 31K 短途里數（商務艙） 32K – 50K 40K – 56K 長途里數（經濟艙） 44K – 84K 40K – 67K 長途里數（商務艙） 90K – 170K 83K – 107K 里數效期 2020年1月1日前賺取的里數：3年

2020年1月1日起所賺取的里數：無限期 3年 等候機位 有 有 單程兌換 可以 不可以 停留及Open-Jaw 每單程包括2個航段，每航段包括：一個中途停留或一個轉機 每來回航程包括：一個中途停留、兩個Open-Jaw（開口機票） 里數＋加錢換機票 有 沒有 家庭計劃 沒有 可以8個人一齊儲

兩大里數兌換表

亞洲

Asia Miles ANA 台灣—台北、台中、高雄 15,000 20,000 東南亞—河內、峴港 15,000 — 中國內地 —三亞、海口、長沙、廈門 15,000 — 中國內地—杭州、南京 15,000 20,000 中國內地—上海 20,000 20,000 中國內地—北京 20,000 20,000 日本—沖繩 20,000 20,000 （轉機） 日本—福岡、大阪、成田、東京、名古屋、廣島 20,000 17,000 – 23,000 日本—北海道札幌 20,000 17,000 – 23,000 韓國—首爾、釜山 20,000 22,000 韓國—濟州 20,000 22,000 （轉機） 東南亞—胡志明市、清邁、曼谷、暹粒、金邊 20,000 31,000 東南亞—新加坡、吉隆坡、布吉、檳城 20,000 31,000

歐洲

Asia Miles ANA 歐洲—芬蘭 50,000 58,000 （轉機） 歐洲—其他巴黎 / 羅馬等地 60,000 50,000 – 60,000 （轉機） 歐洲—倫敦 60,000 50,000 – 60,000 （轉機）

美洲

Asia Miles ANA 加拿大—溫哥華 60,000 45,000 （轉機） – 60,000 （直航） 美國—洛杉磯、三藩市 60,000 45,000 （轉機） – 60,000 （直航） 加拿大—多倫多 84,000 45,000 （轉機） – 60,000 （直航） 美國—芝加哥、紐約 84,000 45,000 （轉機） – 60,000 （直航）

澳洲

Asia Miles ANA 澳洲—悉尼 / 墨爾本 44,000 45,000 – 50,000（轉機） 奧克蘭 60,000 49,000

太平洋島國

Asia Miles ANA 關島 — 20,000 馬爾代夫 44,000 31,000 （轉機）

Asia Miles 亞洲萬里通

國泰航空是佔香港較多航班的航空公司，里數計劃一向受港人歡迎，市面上的推廣比較多，更推出了不同的餐飲或零售簽賬優惠，讓大家賺取里數，賺取里數的途徑亦比例多，可以儲Asia Miles的信用卡用途較為廣泛。

雖然里數計劃改制後，乘坐短途航班所需的里數比以前低，但機位卻相對地減少，兌換機票就變得更困難，優勝之處是可以玩Stopover或Open Jaw，讓旅程更多變，加上有等候機位，是港人儲里數的不二之選。

自2021年3月3日起，大家可於國泰航空網站選擇用「里數＋現金」的方式支令機票，票價方面大家亦可按規則賺取里數。不過每次最少使用5000里，不得不提的是超額行李收費、稅項、燃油附加費、提前預選座位、取消機票及其他費用均必須以現金支付。

國泰航空近日亦因應「0+3」推出十月「國泰里賞航班」，可以用里數兌換8個地方的機票，包括東京、大阪、曼谷、河內、吉隆坡、仁川、胡志明市、宿霧及馬尼拉，如東京單程10,000里（來回20,000里）、河內7,500里（來回15,000里）等，大家亦可以選擇以「里數＋現金」去其他地區。

推介Asia Miles信用卡：

1. 美國運通Explorer信用卡：回贈高達HK$3/里，於航空公司、指定旅遊及日常消費網站可獲HK$3/里或1.6%回贈。每年可免費進入全球環亞機場貴賓室10次，而且積分無限期、免手續費兌換10款飛行里數。

詳情請按此。

2. 渣打國泰萬事達卡：迎新送高達60,000里，首年申請還可享免年費，於國泰及HK Express簽賬HK$2/里， 餐飲、網上及海外簽賬HK$4/里，里數會每月自動存入「亞洲萬里通」賬戶內，無須轉換手續費。

詳情請按此。

3. 滙豐EveryMile信用卡：指定簽賬HK$2/里，指定日常商戶如Netflix簽賬可享HK$2/里，其他本地簽賬HK$5/里，里數無須轉換手續費，每年可享6次免費入全球環亞機場貴賓室及享有免費旅遊保險，而且申請首年免年費。

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全日空ANA里程俱樂部

ANA 是全日空的里數計劃，有著服務最佳之稱的航空公司，受不少港人喜愛。喜歡去日本旅遊的港人，可以考慮ANA里數計劃，最適合去日本使用！淡季兌換來回日本機票只需17,000里，旺季及平日分別只需23,000里和20,000里。而且機位充裕，不用擔心換不到機位，大家更可以玩Open Jaw或中途停留於不同城市進出，但缺點是不可以兌換單程機票。

市面上只有大新ANA World萬事達信用卡可以儲到ANA里數，里數回贈率只有HK$8/里，但好處是可與最多８名家人親友一起儲，讓大家更快換機票！一年去「幾次」日本的大家，適合儲ANA里數計劃，因為所需里數較少，兌換關島、美加等地的機票也相對便宜！

推介ANA信用卡：

1. 大新ANA World萬事達卡：迎新送高達8,000 ANA里數，是市面上唯一可儲ANA里數的信用卡，基本簽賬可享HK$8=1里，就連使用八達通自動增值也可享HK$8=1里，如果乘搭ANA的航班更可享額外25%里數獎賞。

詳情請按此。

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責任編緝：蕭雅文