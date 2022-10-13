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【旅行攻略】用里數換機票計劃最抵玩旅程　兩大飛行里數大比併【附信用卡詳情】

休閒消費 16:28 2022/10/13

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一文看清兩大飛行里數計劃。

通關啦！大家一向儲開的飛行里數終於有「著落」，利用飛行里數兌換機票，打造最「抵玩」的旅程！今日TOPick會比較市面上兩大里數計劃，來自不同航空聯盟的國泰航空的亞洲萬里通Asia Miles（寰宇一家）及全日空航空ANA（星空聯盟），讓你一文看清里數兌換的計劃，大家不仿比較一下哪一款里數最適合自己！

兩大里數計劃比較

  Asia Miles ANA
航空公司 國泰航空 全日空航空
航空聯盟 寰宇一家 星空聯盟
短途里數（經濟艙） 15K – 20K 17K – 31K
短途里數（商務艙） 32K – 50K 40K – 56K
長途里數（經濟艙） 44K – 84K 40K – 67K
長途里數（商務艙） 90K – 170K 83K – 107K
里數效期 2020年1月1日前賺取的里數：3年
2020年1月1日起所賺取的里數：無限期		 3年
等候機位
單程兌換 可以 不可以
停留及Open-Jaw 每單程包括2個航段，每航段包括：一個中途停留或一個轉機 每來回航程包括：一個中途停留、兩個Open-Jaw（開口機票）
里數＋加錢換機票 沒有
家庭計劃 沒有 可以8個人一齊儲

兩大里數兌換表

亞洲

  Asia Miles ANA
台灣—台北、台中、高雄 15,000 20,000
東南亞—河內、峴港 15,000
中國內地 —三亞、海口、長沙、廈門 15,000
中國內地—杭州、南京 15,000 20,000
中國內地—上海 20,000 20,000
中國內地—北京 20,000 20,000
日本—沖繩 20,000 20,000 （轉機）
日本—福岡、大阪、成田、東京、名古屋、廣島 20,000 17,000 – 23,000
日本—北海道札幌 20,000 17,000 – 23,000
韓國—首爾、釜山 20,000 22,000
韓國—濟州 20,000 22,000 （轉機）
東南亞—胡志明市、清邁、曼谷、暹粒、金邊 20,000 31,000
東南亞—新加坡、吉隆坡、布吉、檳城 20,000 31,000

歐洲

  Asia Miles ANA
歐洲—芬蘭 50,000 58,000 （轉機）
歐洲—其他巴黎 / 羅馬等地 60,000 50,000 – 60,000 （轉機）
歐洲—倫敦 60,000 50,000 – 60,000 （轉機）

美洲

  Asia Miles ANA
加拿大—溫哥華 60,000 45,000 （轉機） – 60,000 （直航）
美國—洛杉磯、三藩市 60,000 45,000 （轉機） – 60,000 （直航）
加拿大—多倫多 84,000 45,000 （轉機） – 60,000 （直航）
美國—芝加哥、紐約 84,000 45,000 （轉機） – 60,000 （直航）

澳洲

  Asia Miles ANA
澳洲—悉尼 / 墨爾本 44,000 45,000 – 50,000（轉機）
奧克蘭 60,000 49,000

太平洋島國

  Asia Miles ANA
關島 20,000
馬爾代夫 44,000 31,000 （轉機）

Asia Miles 亞洲萬里通

國泰航空是佔香港較多航班的航空公司，里數計劃一向受港人歡迎，市面上的推廣比較多，更推出了不同的餐飲或零售簽賬優惠，讓大家賺取里數，賺取里數的途徑亦比例多，可以儲Asia Miles的信用卡用途較為廣泛。

雖然里數計劃改制後，乘坐短途航班所需的里數比以前低，但機位卻相對地減少，兌換機票就變得更困難，優勝之處是可以玩Stopover或Open Jaw，讓旅程更多變，加上有等候機位，是港人儲里數的不二之選。

自2021年3月3日起，大家可於國泰航空網站選擇用「里數＋現金」的方式支令機票，票價方面大家亦可按規則賺取里數。不過每次最少使用5000里，不得不提的是超額行李收費、稅項、燃油附加費、提前預選座位、取消機票及其他費用均必須以現金支付。

國泰航空近日亦因應「0+3」推出十月「國泰里賞航班」，可以用里數兌換8個地方的機票，包括東京、大阪、曼谷、河內、吉隆坡、仁川、胡志明市、宿霧及馬尼拉，如東京單程10,000里（來回20,000里）、河內7,500里（來回15,000里）等，大家亦可以選擇以「里數＋現金」去其他地區。

推介Asia Miles信用卡：

1. 美國運通Explorer信用卡：回贈高達HK$3/里，於航空公司、指定旅遊及日常消費網站可獲HK$3/里或1.6%回贈。每年可免費進入全球環亞機場貴賓室10次，而且積分無限期、免手續費兌換10款飛行里數。

詳情請按此

2. 渣打國泰萬事達卡：迎新送高達60,000里，首年申請還可享免年費，於國泰及HK Express簽賬HK$2/里， 餐飲、網上及海外簽賬HK$4/里，里數會每月自動存入「亞洲萬里通」賬戶內，無須轉換手續費。

詳情請按此

3. 滙豐EveryMile信用卡：指定簽賬HK$2/里，指定日常商戶如Netflix簽賬可享HK$2/里，其他本地簽賬HK$5/里，里數無須轉換手續費，每年可享6次免費入全球環亞機場貴賓室及享有免費旅遊保險，而且申請首年免年費。

詳情請按此

全日空ANA里程俱樂部

ANA 是全日空的里數計劃，有著服務最佳之稱的航空公司，受不少港人喜愛。喜歡去日本旅遊的港人，可以考慮ANA里數計劃，最適合去日本使用！淡季兌換來回日本機票只需17,000里，旺季及平日分別只需23,000里和20,000里。而且機位充裕，不用擔心換不到機位，大家更可以玩Open Jaw或中途停留於不同城市進出，但缺點是不可以兌換單程機票。

市面上只有大新ANA World萬事達信用卡可以儲到ANA里數，里數回贈率只有HK$8/里，但好處是可與最多８名家人親友一起儲，讓大家更快換機票！一年去「幾次」日本的大家，適合儲ANA里數計劃，因為所需里數較少，兌換關島、美加等地的機票也相對便宜！

推介ANA信用卡：

1. 大新ANA World萬事達卡：迎新送高達8,000 ANA里數，是市面上唯一可儲ANA里數的信用卡，基本簽賬可享HK$8=1里，就連使用八達通自動增值也可享HK$8=1里，如果乘搭ANA的航班更可享額外25%里數獎賞。

詳情請按此

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責任編緝：蕭雅文

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