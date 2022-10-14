【紓緩童路】「國際帽子日」以生命影響生命　呼籲大眾關注兒童紓緩服務

▲ 今天（十月十四日）是「國際帽子日」。

今天（十月十四日）是一個特別的日子，我要跟您講一個故事，這個故事發生在27年前的美國。當年，有一位在一所名為聖路易斯亨利小學就讀六年級的學生，不幸確診非霍奇金氏淋巴瘤 (Non-Hodgkin lymphoma)。為了鼓勵及支持這位因接受化學治療而頭髮脫光及未能回校上課的同學，四位同班同學舉辧「帽子日」活動為這位患病同學籌款，可惜這位同學在「帽子日」活動前數天不幸離世，然而同學們沒有因此而取消活動，更藉著活動紀念這位已離世的同學，喚起大眾關注兒童因面對患癌及接受治療而引起的各種身心社靈問題。

多年過去了，目前，全世界仍然有很多身患危重病包括癌症的兒童和其家人的需要極需得到關注。2013年，國際兒童紓緩服務網絡 (ICPCN International Children’s Palliative Care Network http://www.icpcn.org) 正式把每年十月的第二個星期五訂為「國際帽子日」(備註)，呼籲世界各地相關的服務機構可於此日舉辦活動以提升大眾對兒童紓緩服務的認識和關注。今天就是一年一度的「國際帽子日」，雖然當年「帽子日」的活動幫不了那位患癌的學生，可是卻因為他而有了「國際帽子日」，他逝去的生命一直在幫助更多有需要的病童和其家庭。希望這學生的家人能夠知道孩子的生命有那麼長遠的影響，然後感到釋懷和感恩。

在過去二十幾年的工作中，我遇到很多以生命影響生命的例子。當孩子診斷患上重病，大多數的父母會難以接受這事實，他們心中會有很多問號，會問：「為甚麼是我的孩子？」、「為甚麼他會患這不治之症？」、「為甚麼他生命這麼短？」父母、家人，甚至是患者自己都想找到原因，尤其是小孩子因病離世屬罕有的事，因此要為這罕有的事找到合理解釋，家人才有可能釋懷。可惜的是很多時都事與願違，因為這些問題的答案往往是「原因不明」或「無法知道」。

人生必會經歷病及死亡，這看似悲觀消極的結局，我們應如何自處？為事情賦予正面的意義是可以幫忙的。協助患者或其家人尋找患病、經歷治療、死亡和生命的意義對有些人來說是重要的。找到意義就讓事情變得可以理解，毋須只是怨天尤人，感到憤怒，責怪自己或別人。抱著這種心態，我們就可以正面積極地面對生命中，那些林林總總又難以避免的挑戰了。有些人的生命雖短，可是他可能是很多醫護的老師，醫護把接觸和照顧患者的經驗累積，以後便能幫助更多類似的患者；又或是來去匆匆的生命，會讓年青的父母認識生命的無常、學懂珍惜和加速他們的成長，成為更好的自己。

在這特別的日子，感恩您看到這篇文章，希望您可以與兒童紓緩服務基金一起，以不同形式關注患有危重病的兒童和他們的家人。您每做一件支持兒童紓緩服務的事，就是為這些兒童、他們的家人甚至是您自己的生命賦予一種意義。謝謝您！祝願您找到您生命的方向，活出精彩的人生！

誠邀你於即日起至10月28日期間，以行動為危重病童送上關懷：

1. 分享個人或團體戴帽照至您的Facebook和Instagram，並加上以下標籤 #全城帽動 @兒童紓緩服務基金

2. 到兒童癌病基金Instagram試玩遊戲Filter，為病童紓紓收集帽子，分享遊戲結果，標籤 @兒童癌病基金 @兒童紓緩服務基金

備註: 國際兒童紓緩服務網絡 (ICPCN International Children’s Palliative Care Network http://www.icpcn.org) 於2013年，正式把每年十月的第二個星期五訂為「國際帽子日」 (Hats on for Children’s palliative care)，鼓勵大眾於當日透過各社交平台的個人帳戶，上載自己戴帽子的照片並hashtag #HatsOn4CPC。世界各地相關的服務機構也可於當天舉辦活動以提升大眾對兒童紓緩服務的關注。

標題為TOPick編輯修訂。