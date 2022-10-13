追求年輕不嫌早 中醫教你抗衰老 劉樹基醫師

人人都想自己的外表更好看，除了追求身材健美，樣子年輕亦同樣重要。可惜的是香港居住環境擠迫、生活壓力沉重，加上不良的飲食習慣，往往令人的容顏比實際年齡大，未老先衰。今次我們就由中醫角度出發，探討如何從內到外，以精、氣、神提升，並從生活習慣入手抗衰老，令大家保持年輕。

對抗衰老症狀 必需護心肝肺腎

要抗衰老，先要由認識衰老開始，中醫認為衰老與心臟、肺腑、肝臟、腎臟沒有得到妥善調理有莫大關係。中醫指出「心其華在面」，即是說心臟是否健康，可反映於面色之上。心的氣血充盈，臉色自然充滿光澤。此外，中醫指「肺合於皮毛」，假如肺部不好，皮膚自然會失去光澤。另外，「肝臟血」，血不好自然會長出斑，要去斑去瘀，就要在晚上11時前入睡。至於腎更是先天之本，「護腎滋陰」絕對是延緩進入衰老的重點。中醫指「陰」是體內的精華，陰液則有滋潤臟腑的作用，亦潤能及肌膚。假如腎陰不足，缺乏滋潤，除了肌膚及身體其他部分亦會出現以下的衰老症狀：

肌膚鬆弛、暗沉啞色，缺乏彈

臉上長斑點、細紋、黑眼圈，及臉部泛紅敏感

肌膚乾燥粗糙

口乾舌燥

視力衰退、乾澀、模糊

頭髮乾烘、易斷早白

保持良好習慣 逆齡在望

不少人以為衰老與年紀增長成正比，但其實只要能夠妥善保養身體，保持身心開朗，維持良好的生活習慣，保持精、氣、神，則逆齡在望。我們可先從日常習慣入手：

避免進食辛辣、煎炸熱氣、味濃及過甜的食物

避免飲用烈酒、濃茶及咖啡

避免吸煙

晚上11時前入睡

每日做少做30分鐘運動

保持穩定情勢，避免過份悲哀、憤怒

按摩抗衰老3大穴位 增強臟腑功能

通過按摩對應心腎脾的穴位，能增強臟腑功能。按摩穴位時，宜以指腹按壓，每次按摩約2至3分鐘，按至痠痛為宜。

中藥材調理 留住青春

中醫同時建議以中藥材入饌，調理身體，達至養顏、滋潤臟腑、補血美白等功效。

滋陰養腎美白湯

材料：玉竹2錢、麥冬2錢、雪耳5錢、鮮淮山半條、杞子1兩

功效：麥冬潤肺，雪耳美顏潤膚，淮山益氣養陰、補脾肺腎，玉竹養陰潤燥，

杞子滋養肝腎。

補脾益腎連子粥

材料：白米2両、小米1両、淮山2錢、蓮子2錢

功效：淮山補脾肺腎，蓮子健脾養心安神，小米健脾和胃、和中益腎。

抗衰老美肌飲

與此同時，註冊中醫師劉樹基亦建議大眾可考慮服用市面上對抗衰老的中藥美肌產品，尤其含有低分子魚膠原蛋白肽，配合珍貴中藥材，包括燕窩、珍珠、枸杞子及紅棗，加上透明質酸，維他命B、C、E等，有助促進肌膚新陳代謝、令肌膚水潤光滑、白裏透紅，並有對皺紋、毛孔粗大、乾燥缺水、黑色素沉積和皮膚暗啞等問題有幫助，更有效提升睡眠質素，減緩肌膚老化。

位元堂註冊中醫師劉樹基提供