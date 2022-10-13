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開騷前獲粒粒粉辦展覽回顧成軍20年點滴　艾粒承諾開騷送驚喜

娛樂 11:28 2022/10/13

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艾粒昨前往展覽場，為粉絲的心思而感動。

艾粒（ILUB）將於10月20日至10月23日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行《歌頌生命沿途有你艾與粒激情雙星璀璨二十ICHIBAN 香港之夜》，與一眾粉絲見面，感謝他們一直以來的陪伴以及帶給大家的歡樂。

適逢艾粒出道20周年，忠心的「粒粒粉」早前已率先為偶像炮製應援巴士送驚喜；而臨近開騷，「粒粒粉」再花盡心思，特別於下周開騷的九展StarHall場地樓下，斥資租了一商鋪並佈置成展覽場館，為偶像再送上「ILUB 20th Exhibition 2022 艾粒二十週年展」。

粉絲以艾粒不同經典時刻的縮圖打造成相片牆，正是二人歌曲《組合》MV其中的一幕。

艾粒被粉絲感動

二人得知此消息，即使忙於綵排，前晚（10月11日）特別抽空前往預覽此展覽。

他們一踏進現場便被「粒粒粉」精心準備的驚喜感動不已，當奴說：「個感覺就好似睇緊自己嘅時間囊！」占則表示：「好感動！呢個展覽嘅資料詳細過維基百科！」被粉絲的熱情感動，亦齊承諾下週開騷必定會為大家帶來驚喜。

現場除設有影相區予粉絲打卡，還有很多來自各位「粒粒粉」的珍貴展品，包括過往演出門票、雜誌封面、二人過往撰寫廣播劇的親筆手稿等。

艾粒跟籌備展覽的一眾粉絲合照，答謝她們的心意。

回顧艾粒作品

現場還設有一幅接近10米長的相片牆，展示了不同時期的艾粒，藉此回顧艾粒20年以來的作品，見證二人一個又一個的經典時刻：當中包括艾粒於叱咤台上領獎時的相片、艾粒電視台被日本節目討論的新聞、以及首次於紅館演唱會上哭崩的畫面等，讓一眾新舊粒粒粉一同見證艾粒的成長，印證二人歌詞「回看那十幾的我」。

現場更會派發紀念品和應援物，歡迎各位到場參觀「打卡」，把艾粒的歡樂傳開。

「艾粒二十週年展」會在10月12日至10月23日於香港九龍灣國際展覽中心G64號鋪舉行，開放時間為星期一至五：12:00-20:00；星期六至日：10:00-20:00。

展覽收集了「粒粒粉」的珍藏，包括艾粒的親筆手稿、歷年推出過的DVD，親筆簽名卡等。

 《歌頌生命沿途有你艾與粒激情雙星璀璨二十ICHIBAN 香港之夜》

日期: 2022年10月20至23日 
地點:九龍灣國際展貿中心Star Hall
時間: 20:15

最新影片推介：河國榮專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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