【小一面試】細仔連踩3間小學面試攰到瞓　Bob嫂透露面試貼士要識兩樣嘢

▲ 原來去面試會考呢兩樣嘢！

又到小一面試的時候！一眾家長為之緊張，連星爸星媽都不例外，與太太Pearl(黃乙頤)育有3女1子的Bob(林盛斌)，細仔(林道申)明年升小，即使家姐已經在官津名校就讀，有世襲分可入，Pearl仍然想仔仔多嘗試面試幾間學校，吸收更多經驗！

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日前Pearl將仔仔1日連踩3間學校面試的短片放上網，見林道申穿上恤衫襯牛仔褲，剪有一頭齊蔭髮型相當可愛，從短片所見，道申拿住自己的文件進入第一間面試的學校，回頭望媽咪鏡頭時，還舉起V字手勢，看來信心十足！去到第二間學校時，道申眼睛開始有少少疲態，然後媽咪跟他就坐的士去第三間學校，道申開始愈來愈累，因為太陽太曬更用口罩遮眼，到排隊入去面試，更是木無表情。完成3間學校面試後，坐的士回家，道申已經超級攰，在的士上睡著了！

為仔仔報讀面試班:一生人都要面試

Pearl接受TOPick記者訪問時，透露仔仔當日連踩3間學校包括傳統名校、直資學校及私立小學，問到她有沒有心儀那一間，或仔仔喜歡那一間學校，她只說以平常心面對：

我其實只係話俾仔仔知去面試，睇吓鍾唔鍾意間學校，同埋鍾唔鍾意同老師玩，所以談不上有冇信心或者佢心儀邊間，因為呢啲我都冇話俾佢知，我只係話俾佢知讀書嘅機會係好難得，所以一定要去試！

Pearl坦言事前有為仔仔報讀面試訓練班，希望做好準備：

因為我覺得面試嘅訓練係一世人嘅，畢竟一生人都要面試。

至於如果3間學校都面試不成功，Pearl就坦言仔仔會隨家姐入讀她的小學，雖然是官津但都是區內的名校。Pearl强調心目中的理想小學就是近屋企、校風純樸、冇乜功課壓力，她跟Bob的心情都是平常心，不算好緊張。

▲ Bob嫂生4個唔簡單。

面試內容要識兩樣嘢

問到仔仔有沒有透露面試的內容？Pearl則笑言：「呢三間學校嘅面試內容都冇辦法知道，淨係知道佢需要寫自己個名，同埋要畫畫！連畫乜嘢都話唔到俾我聽。」

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記者:陳麗薇