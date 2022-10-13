【拉闊音樂會2022】教主Anson Lo回歸舞台　與欣宜開騷國泰明天起憑分換門票

▲ 《拉闊音樂會 神の拉闊鄭欣宜x盧瀚霆》嚟喇！

MIRROR演唱會發生意外後，各成員工作全部叫停，踏入10月他們正式復工，除了其有份主演的劇集《野人老師》及《季前賽》相繼播出，早前他們亦推出新團歌《We All Are》,意味工作亦回復正常。

Anson Lo與鄭欣宜音樂會回歸

近日Anson Lo（盧瀚霆）與Jeremy（李駿傑）把握最後時間，出發飛往韓國再轉到日本散心,而Anson Lo與鄭欣宜本來於9月6日合作的《拉闊音樂會 神の拉闊鄭欣宜x盧瀚霆》，因紅館意外後一度延期。

不過據知二人的演唱會終於落實在11月13日亞洲國際博覽館Arena舉行，教主正式回歸!

今日（10月13日）從國泰網頁可見，所有金卡及鑽石卡會員可以由明天（10月14日）上午10時至10月15日下午11時59分優先換購門票，而其他會員就要10月16日上午10時至10月23日下午11時59分才可以換，每日同樣可以換領最多4張。

看看今次換領門票的門檻，當然門檻高低見仁見智，但相信幾年無機會飛，不少人都儲了不少里數，而今次換票所需里數分為兩種，32000里可以換到A/B 區，24000里就換到較後位置的C/D區，所以各位神徒準備搶飛！

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