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【日本開關】茨城國營常陸海濱公園紅葉季　鮮紅波波草夢幻花海【內附連結】

休閒消費 12:08 2022/10/13

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日本掃帚草及蒲葦，現時已踏入最佳觀賞季節，身在日本或準備赴日，好趁這幾天去打卡朝聖。

位於茨城縣常陸那珂市的國營常陸海濱公園，是日本賞花的好地方，春天有粉蝶花、水仙、鬱金香，夏天則有虞美人、玫瑰、百日菊及向日葵，而來到秋天則有掃帚草盛放。現時已踏入最佳觀賞季節，身在日本或準備赴日，好趁這幾天去打卡朝聖。

國營常陸海濱公園佔地約200公頃，種有3.3萬棵掃帚草（匿稱波波草），舖滿整個園地。一到秋天呈球形的掃帚草，由青色漸漸變成鮮紅色，非常夢幻。官方網站宣布現時是最佳的紅葉觀賞期，掃帚草已變成深紅色，如絨毛地毯般的秋日景色，值得前往一訪。即使錯過也不用失望，掃帚草在10月下旬會變成金黃色，又是另一種的美。

現時國營常陸海濱公園亦舉行掃帚草嘉年華活動，設有導賞團、市集及樂器表演等，同時園內亦有其他秋季植物如大波斯菊、蕎麥花及蒲葦等可觀賞。公園的官方網站及Twitter會不時更新開花狀況及花期，如打算前往日本旅行不妨密切留意。

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國營常陸海濱公園

地址：茨城縣常陸那珂市馬渡大字沼605－4
入場費：成人450日圓（約24港元）、季節票價700日圓（約37港元）
開放時間：9:30am - 5pm （按季節不同），逢星期二休息

記者：張頌婷

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