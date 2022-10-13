【MIRROR母校】陳卓賢返母校送排球隊波鞋球衣　Ian出身男校長沙灣天主教英中體育強

▲ 陳卓賢（Ian）返母校送波鞋及球衣給排球隊師弟。

29歲的男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）日前返母校長沙灣天主教英文中學，身為排球隊大師兄的他更帶來波鞋及球衣，送給排球隊一眾師弟。Ian在學時體育成績出眾，當年不單是排球隊成員，其後更加入港隊，為港爭光。

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與師弟影相 校友讚有心

本周二（11日）Ian戴上Cap帽，低調出席受傷舞蹈員阿Mo（李啟言）的生日應援，並寫下祝福︰「祝早日康復 來一個急不及待的擁抱」，之後便離開現場。阿Mo目前仍在伊利沙伯醫院留醫，昨日（12日）是他的28歲生日，一眾舞者朋友由本月11日起，於銅鑼灣為他舉辦一連9天的生日應援。

▲ 校友讚賞Ian「真係有心、有態度」。（圖片來源︰fb「Mirror & Error 粉絲後援會 Mirror.Error.FanClub」）

當日出席完阿Mo的生日應援後，Ian便到母校長沙灣天主教英文中學探訪老師。有不少校友都在社交平台分享Ian到校的照片，他與校友及師弟輪流影相，更被一眾師弟簇擁著，可見他非常親民，來者不拒。

有網民於facebook群組「Mirror & Error 粉絲後援會 Mirror.Error.FanClub」分享，當日朋友回母校正正遇上Ian，表示「好可惜帶（戴）住口罩，放大睇，佢個眼睛係在笑」，更讚賞Ian「真係有心、有態度」。

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曾為排球港隊成員

Ian中學時被選拔加入排球隊，從此展開排球員生涯。其後他入選香港排球總會的青苗排球培訓計劃，代表球會參加甲二組比賽兼贏取冠軍。他於2011-12年度全港學界精英排球比賽中，更獲得「最佳二傳」及入選明星隊。

之後Ian入選香港男子排球代表隊，開始代表香港出戰。其後他成為南華排球隊甲一隊員，連續兩年衛冕冠軍，直至2018年正式退役。

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長天重視學生體育發展

Ian就讀的長沙灣天主教英文中學位於深水埗區，為區內著名的資助男校，學校特別重視兩文三語，而該校學生於公開試的成績一向出眾，入大學率高達8成。名人校友包括蔡楓華、填詞人周博賢、前立法會議員陳家洛及作家喬靖夫等。

該校重視體育科，更積極推廣「全民運動」，校方要求每位中一生參與最少一項運動。校舍更擁有一條長285米跑道圍繞校園，供學生練跑之外，每年體育課考試則是環校跑，於每年的11及5月進行。此外，每個學生必須完成25圈的挑戰，才可以畢業，學校除鍛鍊學生體能外，更希望磨練他們的意志。

而長天曾於兩年一度的「香港天主教教區中學聯校運動會」內，連續16屆獲得男子全場總冠軍，成績斐然。

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責任編輯︰王明芳