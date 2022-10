【開心速遞】姜麗文患抑鬱7年突驚恐症發作 　Lesley以自身經歷鼓勵同路人

▲ 姜麗文突驚恐症發作飽受煎熬。

姜麗文(Lesley)憑著努力,近年事業上終闖出成績,今年初奪TVB的《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」外,更有機會參與荷里活電影演出,而且更覓得好歸宿,在今年榮升人妻。

不過其實在8年前,Lesley曾因失戀而患上嚴重抑鬱。昨晚(10月12日),她於IG發帖文透露驚恐症發作,幸最終撐過去,分享感受鼓勵同路人力抗抑鬱。

驚恐症發作

姜麗文於個人IG分享兩年前在YouTube發佈的短片,片中的她在香港外國記者會分享抗抑鬱症的經歷。Lesley以英文撰文,表示至今仍每日收到有關此短片的留言和評論,亦感恩可以用這平台幫助一些同樣患有抑鬱症的人。

她說:「雖然我是一名鬥士,但對我來說仍然不容易,我在片段中分享的提議絕對有效,對我亦有很大幫助,但並非意味著一定很順暢。」

Lesley透露昨早突然驚恐症發作,她說:「其實今天早上5點,才經歷了人生中第二大驚恐症。一如往常,是如此可怕,亦不知道為什麼會突然發生,我的身體某時會變得很混蛋。 」

幸好Lesley最終也撐過去了,她續說:「在這裡,我已經準備好,好好對待自己,把我的抑鬱症踢走!! 我們並不孤單,也不容易,但這也不是可恥或絕望。 我們會一起度過難關。」

鄧麗欣送祝福

最後Lesley表示如果需要她的提示和建議,可以觀看那條片段,她說:「 送給大家非常多的愛!! 送我這麼多的愛!!! 大家保重! 」

不少網民和圈中人也紛紛送上慰問,當中包括鄧麗欣、楊偲泳和袁偉豪,當中鄧麗欣寫道:「Don’t forget your sis will always be here for you」另外,不少抑鬱症同路人也留言感激Lesley的分享。

▲ 今年3月跟Pakho結婚。(取自instagram)

遇上真命天子

2020年,姜麗文曾於個人YouTube頻道分享一段公開演說,透露在2014年因歷情傷,跟前度分手後7個月,由失戀演變成自我否定。

Lesley說:「當時我想了結自己的生命,抑鬱不是對事物感到悲傷,而是完全失去希望,每日都自覺是世界的負累,生存在地球上實在是亳無意義,我亦對社會亳無貢獻,就像垃圾一樣被遺棄,後來已演變跟分手無關,而是我這個亳無意義的生命。」

她憶起曾自尋短見,當中忍不住哽咽:「我寫低了幾封遺書,隨後走到家中的露台,坐下想寫最後一首歌作別,哼了幾句,又在思考編曲應如何處理,我卻返回家中完成這個作品,這首歌救了我。」其餘兩次即是哥哥的相助,打消其自殺念頭。

其後姜麗文認識了工程師男友Pakho,令她對愛情重燃信心,重新出發,及至今年3月份,二人於洛杉磯結婚。

