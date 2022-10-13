【開心速遞】姜麗文患抑鬱7年突驚恐症發作 　Lesley以自身經歷鼓勵同路人

▲ 姜麗文突驚恐症發作飽受煎熬。

姜麗文（Lesley）憑著努力，近年事業上終闖出成績，今年初奪TVB的《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」外，更有機會參與荷里活電影演出，而且更覓得好歸宿，在今年榮升人妻。

不過其實在8年前，Lesley曾因失戀而患上嚴重抑鬱。昨晚（10月12日），她於IG發帖文透露驚恐症發作，幸最終撐過去，分享感受鼓勵同路人力抗抑鬱。

【幸福人妻】與丈夫Staycation騷水著照 姜麗文開心放閃：happy wife！

最新影片推介：河國榮專訪

驚恐症發作

姜麗文於個人IG分享兩年前在YouTube發佈的短片，片中的她在香港外國記者會分享抗抑鬱症的經歷。Lesley以英文撰文，表示至今仍每日收到有關此短片的留言和評論，亦感恩可以用這平台幫助一些同樣患有抑鬱症的人。

她說：「雖然我是一名鬥士，但對我來說仍然不容易，我在片段中分享的提議絕對有效，對我亦有很大幫助，但並非意味著一定很順暢。」

Lesley透露昨早突然驚恐症發作，她說：「其實今天早上5點，才經歷了人生中第二大驚恐症。一如往常，是如此可怕，亦不知道為什麼會突然發生，我的身體某時會變得很混蛋。 」

幸好Lesley最終也撐過去了，她續說：「在這裡，我已經準備好，好好對待自己，把我的抑鬱症踢走!! 我們並不孤單，也不容易，但這也不是可恥或絕望。 我們會一起度過難關。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

鄧麗欣送祝福

最後Lesley表示如果需要她的提示和建議，可以觀看那條片段，她說：「 送給大家非常多的愛!! 送我這麼多的愛!!! 大家保重! 」

不少網民和圈中人也紛紛送上慰問，當中包括鄧麗欣、楊偲泳和袁偉豪，當中鄧麗欣寫道：「Don’t forget your sis will always be here for you」另外，不少抑鬱症同路人也留言感激Lesley的分享。

▲ 今年3月跟Pakho結婚。（取自instagram）

遇上真命天子

2020年，姜麗文曾於個人YouTube頻道分享一段公開演說，透露在2014年因歷情傷，跟前度分手後7個月，由失戀演變成自我否定。

Lesley說：「當時我想了結自己的生命，抑鬱不是對事物感到悲傷，而是完全失去希望，每日都自覺是世界的負累，生存在地球上實在是亳無意義，我亦對社會亳無貢獻，就像垃圾一樣被遺棄，後來已演變跟分手無關，而是我這個亳無意義的生命。」

她憶起曾自尋短見，當中忍不住哽咽：「我寫低了幾封遺書，隨後走到家中的露台，坐下想寫最後一首歌作別，哼了幾句，又在思考編曲應如何處理，我卻返回家中完成這個作品，這首歌救了我。」其餘兩次即是哥哥的相助，打消其自殺念頭。

其後姜麗文認識了工程師男友Pakho，令她對愛情重燃信心，重新出發，及至今年3月份，二人於洛杉磯結婚。

【姜麗文結婚】姜麗文宣布當幸福人妻 早於3月美國註冊：We Got Married

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R