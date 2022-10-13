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【最低工資】勞工界指4年加2.5元工友難接受　僅勉強追到通脹

社會 11:55 2022/10/13

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法定最低工資水平去年凍結。（資料圖片）

法定最低工資水平檢討正值關鍵時間，消息指，最低工資委員會達成共識，本港最低工資由現時的37.5元，上調至40元（詳情即看【下一頁】）。勞聯指，最低工資水平經4年才再調整，很多基層生活水平大落後，上調至40元，加幅約6.7%，也難以補回4年凍薪，重申最低工資應增至不少於46元。

勞聯副主席譚金蓮表示，最低工資水平上調建議的消息傳出後，隨即收到不少工友反映，形容凍薪四年才迎來加薪2.5元，難以接受，「餐廳早餐都唔會四年唔加價。」。她指出，最低工資上調幅度約6.7%，對商家而言聽似是大增幅，但由於工友工資本身不高，實際增加的薪酬不多。

她又預料，隨疫情回穩，防疫措施放寬，市道會慢慢復甦，相信商界可消化最低工資的上調。她續強調，工友凍薪四年，這個加薪幅度只是勉強追到通脹，但未有填補四年凍薪的幅度及紓緩基層工友租金及生活開支的壓力。

譚金蓮以統計處的數據作估算，約7萬人會受惠於最低工資上調。但現時領取時薪37.5元的人不足2萬人，大多是政府合約承辦商的僱員，都有大廈清潔工、保安等，即使最低工資上調，也要待明年5月1日才生效，即工友們仍需等待逾半年。

勞聯指，以現時最低工資37.5元計算，工作26天，每天工作8小時，月薪約7,800元，收入較綜援金額少近兩成，並以此推算，認為要讓基層僱員應付日常基本生活開支，最低工資應增至不少於46元。

勞聯副主席譚金蓮（圖左）指不少工友反映凍薪四年才迎來加薪2.5元，難以接受。（資料圖片）

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記者：江麗盈

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