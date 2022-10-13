【手袋投資】Hermès手袋5大常見皮質　靠一個符號分辨最矜貴鱷魚皮等級

▲ Hermès達人Ngan Mama教大家分辨愛馬仕常見5種手袋皮質。

愛馬仕（Hermès） 手袋款式，相信大家或多或少都會有所認識。不過，對於品牌手袋皮質種類又有多少認知呢？ Hermès達人Ngan Mama最近在個人YouTube頻道介紹5大手袋常見皮質及其特別之處，新手「入坑」或有興趣手袋投資的你，不妨參考一下！

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牛皮

▲ Birkin手袋。（圖片來源:Sotheby’s官網）

Togo

▲ Togo皮。（圖片來源: Baghunter）

由於來自公牛頸部的皮，所以在手袋上會隱約有一條直痕，其實就是所謂的頸紋。如果頸紋較多，手袋就會出現較多直痕，有一至二條直痕屬正常現象。

而看上去和荔枝皮一樣有明顯的顆粒感及立體感。Ngan Mama又指自己認為Togo皮十分好用，因較耐用、不易刮花，而且手感及外觀都不錯。如果大家想保留手袋的質感及顆粒的立體感，可以考慮Togo皮手袋。

應用款式：外縫的Birkin、Kelly Retourne

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Clemence

▲ Clemence皮手袋。（圖片來源: Baghunter）

一般俗稱為TC皮，皮質相對較柔軟，手感亦明顯比Togo皮鬆軟。顆粒較平面，不會像Togo皮有凹凸的立體感，更比Togo皮霧面。

應用款式： Lindy 26、mini Lindy

Epsom

▲ Epsom皮手袋。（圖片來源: Baghunter）

非常常見的皮質之一，質感較硬及堅挺，手袋亦不易變形。Ngan Mama表示自己十分喜歡Epsom皮，即使之前出Constance手袋時都會指明這個皮質，而拒絕其他選擇。因為Epsom皮擁有獨有而亮麗的光澤感，而且紋路較細緻，比Togo皮平滑。不過仔細地觀察，都會見到細微的顆粒。

應用款式：Constance、外縫的Birkin及Kelly Sellier

Swift

▲ Swift皮。（圖片來源: Hermès官網）

皮質非常柔軟，不堅挺，而且表面很光滑，完全不像Togo、Epsom及Clemence皮質般有顆粒感。由於容易刮花，加上刮花後刮痕十分明顯，因此，不少人認為較難去保養。不過，亦有人指Swift皮有自我修護功能，只需按壓一下刮痕位置，再等其復原，刮痕就不會太明顯。Ngan Mama又指由於Swift皮製手袋顏色鮮艷又突出，所以大部分鮮色手袋都會用Swift皮製作。

Evercolor

▲ Ngan Mama指自己最喜歡Evercolor皮。（圖片來源: Ngan Mama Youtube影片截圖）

Ngan Mama指自己最喜歡Evercolor皮，因為綜合不同皮質的特性，如比Epsom皮柔軟，比Togo皮挺身，而且十分輕身。她又指自己曾用Epsom皮的Constance和Evercolor的Constance比較。結果發現Evercolor的Constance手袋較輕身，接近零重量。因此，即使同一款手袋，皮質不同都會影響價錢。

奶奶的Evercolor皮Constance是在今年加價前購入，但價格比加價後的Epsom皮Constance更貴。可見，Evercolor都是較優質的皮質。

羊皮

▲ 羊皮Mini Bolide。（圖片來源:Sotheby’s官網）

一般而言，都會用山羊皮為主。而山羊皮的顆粒感比TC皮及Togo皮等牛皮較為細緻，加上手感較薄及輕身，所以辨識度較高。

應用款式： 一般用在面積較小的手袋，如mini Kelly 2代或mini constance。

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特殊皮

Ngan Mama指Hermès特殊皮分別有鴕鳥皮、蜥蝪皮及鱷魚皮。而一般喜歡特殊皮的人都是喜歡外表多於特性，因為皮質及紋路辨識度較高。

Lizard 蜥蝪皮

▲ 蜥蝪皮Constance 手袋。（圖片來源:Sotheby’s官網）

由很多小鱗片密集排列而成，紋路相對比較細緻，有自然反光的感覺。

Ostrich 鴕鳥皮

▲ 鴕鳥皮Birkin 30。（圖片來源:Sotheby’s官網）

鴕鳥皮製的手袋是3種特殊皮中價格較低的。其皮質較特別，可以見到表面及外觀上滿佈較平均的小圓點，如果有密集恐懼症的人士就未必會喜歡。

Crocodile 鱷魚皮

▲ 鱷魚皮Birkin手袋。（圖片來源:Sotheby’s官網）

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最頂級、最高貴及最昂貴的皮質。鱷魚皮手袋上面會有特別的刻印，代表3種不同級別的鱷魚皮。

▲ 倒V刻印記「＾」鱷魚皮。(圖片來源:Ngan Mama Youtube影片截圖）

第一款是最頂級是倒V刻印記「＾」，來自婆羅洲的灣鱷。因為鱷魚經常打架，較難找到一塊完整無缺的皮，所以顯得更罕有及矜貴。而鱷魚皮手袋是用鱷魚腹部的皮而製，因此皮質及花紋是十分平均及整齊。

應用款式：一般都會用在Birkin或Kelly手袋

▲ 兩點刻印鱷魚皮手袋。（圖片來源:網上圖片）

第二款是兩點刻印，取自尼羅河的鱷魚。由於兩點鱷魚體型較巨型，身長可達3.5米或以上，所以可用來製面積較大的手袋。其皮質及花紋是十分平均及整齊，當近距離觀看實物時，都可見到每塊鱗片上都有一小點，其實是鱷魚的氣孔。

應用款式： 皇者款式如喜瑪拉雅

▲ 方塊鱷魚皮手袋。（圖片來源:網上圖片）

第三款是方塊鱷魚皮，來自美洲的鱷魚，是3款鱷魚皮中較低級的皮質。和倒V及兩點鱷魚相比，最大分別是較少氣孔。由於鱗片較大及形狀不同，所以紋路是不規則、不整齊及高低不一。

應用款式：面積較小的手袋或皮具產品

另外，鱷魚皮有分2種。Shiny亮面，代表做了拋光工序，表面較亮麗及光亮。而另一種是Matte霧面，透過打磨方法，令它看上去有霧化感覺，其製造工序較複雜及困難。因此，霧面比亮面更昂貴。

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責任編緝：張懿慧