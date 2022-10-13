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【缺德鄰居】長沙灣自私鄰居長擺鞋陣　網民獻計：我會全部丟一隻

健康 13:25 2022/10/13

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有長沙灣街坊投訴，自私鄰居長擺鞋陣。

香港地少人多，寸金尺土的情況下，部分住戶亦會把鞋放到走廊外，霸佔公共地方。一名網民於網上求助，指鄰居把鞋放到屋外，猶如「鞋陣」，並指多次向管理處投訴不果，詢問其他鄰居有否類似的經驗。

最新影片：

日前，一名網民於Facebook群組「長沙灣街坊」求助，控訴「點解美居中心可以管理咁差。。。」貼文中提及，鄰居的走廊猶如「鞋陣」，把鞋子全都放在門外，並指「一開門就要對住隔離屋的鞋陣」，令其十分沮喪。更在貼文中直指管理處辦事不力，明言自己已曾多次向管理處投訴，奈何一直也未獲處理，只好到群組中發文求助，尋找有相似情況的街坊。

（圖片來源：Facebook群組「長沙灣街坊」）

其實於香港，這種行為屢見不鮮，不時亦有這些類似的「苦主」貼文求助。不少網民都會在貼文下紛紛出謀獻策。

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鞋底藏大量致病細菌

美國亞利桑那大學（University of Arizona）的研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，每平方英寸有約數十萬的細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌！休士頓大學（University of Houston）的研究亦指出，鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍，這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

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責任編輯：羅嘉欣

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