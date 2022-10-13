【胰臟炎】40歲男患急性胰臟炎命危　抽出奶油血揭常吃1類食物

▲ 常食高糖分水果，40歲男患急性胰臟炎險掉命。

水果一向被認為對身體有益，但原來對某些病人，具高糖分的水果卻可以隨時致命。台灣有一名40歲男子因肚痛到當地醫院求醫，經檢查下，男子確診是胰臟發炎。醫生指男子抽出的血液呈黃色濃稠狀，侷稱「乳糜血」，從而揭發病患三酸甘油酯超標，而當中原因相信與病患常食水果有莫大關係。

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肝膽腸胃科醫生葉秉威在《醫師好辣》的電視節目中表示，該名男病患入院時情況已十分危急，不但氣喘，亦沒有小便，故需儘快找出導致其胰臟發炎的原因。惟詢問下，對方表示自己不煙不酒，正當不解為何飲食健康，胰臟會發炎之時，病者卻透露原來自己有遺傳性血脂異常的疾病，但因為沒症狀，一直不以為意，醫生開的藥都沒吃，只靠「水果食療」控制。

葉秉威指高糖分的水果會讓三酸甘油脂變更高，男子本身指數已經很高，又因為飲食習慣忽然拉高，導致急性胰臟發炎，還好提早找到原因，用藥物和大量的點滴治療，及時將發炎的情況給撲滅，最後順利出院。

急性胰臟炎病徵

台灣胃腸肝膽科醫生章振旺，過去亦曾在節目《健康2.0》中表示，急性胰臟炎成因大多數與飲酒、膽囊炎或血液三酸甘油脂過高有關，近年來流行的生酮飲食法及斷食法，都有機會導致急性胰臟炎。

不少人會將胰臟炎誤以為是胃痛，為此他解釋了兩者的分別，急性胰臟炎患者和胃病患者大多都會出現上腹痛。不過急性胰臟炎發病的時間急、痛感來得快，後背會作痛，亦可能出現口乾舌燥的情況。

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責任編輯：羅嘉欣