【兩性關係】不滿男友酗酒港女借酒消愁 女人捨不得的往往是令自己哭的男人

▲ 女人渴望找到一個令自己笑的男人，但捨不得的往往是令自己哭的男人。

不健康的愛情關係中常有兩類人，一種是折磨對方，一種是折磨自己。「其實我對他沒甚麼特別要求，即使一些覺得不快的事我都盡量接受，不會強迫他改變，避免因堅持己見而爭拗。」這一番像看透人生和感情的說話，出自一個年輕女生的口中，令人有點格格不入的感覺。

「當你增加自己的寬容量，你們的感情關係是否變得暢順？內心感覺有否舒適點？」我問。「對於他……我愈來愈麻木。」她與男友只同居了半年，已由火熱變成麻木。充滿慨歎的回應，令我覺得她對感情的體會不是看透而是累透。

「他對我是否認真？若真愛我，豈會愈來愈冷淡？他是否只是玩玩下？」過去3個月這些問題一直縈繞着她。

最新影片推介：

「他是否愛我？」意指在愛情裏不知道是否有愛，就像喝着一杯熱茶而感覺不到暖和。這是一個問題，還是她已經有答案？

對方因為好酒且經常夜歸甚至影響工作，她形容他是酗酒並多次要求他改變，卻換來「意見接受、行為依舊」，以及對她有更多迴避、隱瞞和謊言。當勸喻、埋怨和指摘都起不了作用，她漸漸變得沉默，成為了她口中的盡量去接受。弔詭的是，由於與男伴關係轉差，當心中鬱悶時，她近兩個月開始借酒消愁解悶。本來覺得反感的行為，現在她也在做，相愛變成彼此拖累，以及她的自我折磨。

如果對方愛你，你折磨自己他會心痛；如果他不愛你，你折磨自己只會令自己心煩。如果一個男人玩玩下，他只會將自己可以得到的利益最大化及盡量享用，至於你的感覺和福祉，不會是他的優先考慮事項。

女人渴望找到一個令自己笑的男人，但捨不得的往往是令自己哭的男人。當斷不斷，反受其亂，在迷戀中迷失，令她的愛變成一種自虐。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

原文刊於《晴報》，原題為由不滿男伴酗酒 到自己借酒消愁