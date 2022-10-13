【狂躁司機】港女搭小巴遇自言自語司機　不准叫落車恐嚇：直接車你去總站

▲ 港女搭小巴遇自言自語狂躁司機，不准叫落車否則遭恐嚇：「直接車你去總站」！

不少人搭小巴時怕尷尬，到站前總不敢叫「有落」，不過有網民日前竟遇著一名狂躁司機，不允許乘客叫落車，否則即發怒；事主被嚇壞直言「司機疑似有精神病」。

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事主日前以「搭小巴遇到個疑似有精神病嘅司機」為題，在Dcard討論區發帖，表示自己上星期二晚6:20左右搭上涉事小巴，發現司機是曾經見過的，並記起該名司機不僅經常自言自語，還非常留意乘客上車時付的車費，表示小巴在每個路段都有不同收費，所以可以「估到你喺邊度落車」，要求乘客不要叫落車。

狂躁飆車 責駡嗌落車乘客

而事主這次就發現，該小巴司機因被一名阿伯責駡，所以一直憤怒重複說自己「太好人、唔應該叫人落車」；途中更突然飆車，令事主全程受驚緊握扶手。直至事主將到站時，禮貌叫「赤泥坪有落，唔該」，怎料司機一聽到，就立即大聲責駡「你做咩要嗌落車？」，更恐嚇稱「應該直接唔比你落、直接車你去總站」。幸好，司機最終仍到站開門，讓事主下車。不過，事主至今依然心有餘悸：

自從呢個事件之後，我就冇搭過小巴。可能係因為呢件事令到我對小巴產生咗陰影。

司機事跡街知巷聞

帖文中雖未講明小巴車號，但經發佈後，大量網民留言並猜中是大埔開往沙田的28k小巴。有網民表示，事主可以抄下車牌、司機姓名進行投訴，但亦有不少此綫路的常客安慰：「唔洗咁驚嘅，佢都係講下笑架啫」、「好多年啦佢，搭開條線嘅都知道由佢講就得，唔使太認真」。

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責任編輯：羅嘉欣