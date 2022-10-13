【食不安心】麵包店疑將開封曱甴藥放砧板　街坊憂污染食物誤服致中毒

▲ 麵包店疑將開封曱甴藥放砧板，街坊憂污染食物誤服致中毒。

曱甴藥含有化學成分，使用時應小心。近日有網民發現將軍澳一間麵包店疑將已開封的曱甴藥，放在用於切麵包的砧板上，擔心麵包會受污染。

該名網民於Facebook群組「將軍澳主場」發文，指區內一間麵包店，疑似將已開封的曱甴藥放在砧板上。從圖片可見，白色砧板上有一袋紅色包裝的物體，相信是網民所指的曱甴藥。網民亦指，砧板用於切麵包，擔心麵包會沾上曱甴藥，進食後會影響健康。

可唔以唔好擺包已開封嘅曱甴藥包裝，喺個切包嘅砧板度。

帖文一出，不少區內的街坊都表示驚訝，表示曱甴藥應遠離食物和煮食用具，「有冇常識㗎？」、「已經唔係乾唔乾淨問題，會中毒」。

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擺放曱甴藥理想位置

要成功KO曱甴，放置曱甴藥的位置亦有學問。TOPick曾訪問香港蟲害管理學會主席陳澤森，拆解如何對付小強。

曱甴繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現它們的蹤影，如不理會很快就會繁殖出更多小強。陳澤森指出，不潔的環境及太多雜物，會令曱甴會判斷這些環境適合落地生根，從此後患後窮。

另外，食環署網頁資料顯示，蟑螂排出難聞的分泌物，可令食物變質；其排泄物及蛻下的外殼含致敏原，可令人出疹子、流眼水和打噴嚏。至於蟑螂體內帶有多種有害微生物、身體表面亦帶有病原體，可致食物中毒、噁心、嘔吐和腹瀉。

陳澤森指，要有效運用曱甴藥，就要放在曱以下位置：

廚房角落

水渠位

垃圾筒旁

鋅盤上角落

雪櫃、廚櫃靠牆位置

微波爐、焗爐後方

同場加映：殺滅及預防蟑螂方法

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責任編輯：羅嘉欣