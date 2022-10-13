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【飯戲攻心】黃子華影片成香港最賣座港片第3位　推出加長版狙擊《明日戰記》

娛樂 13:21 2022/10/13

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《飯戲攻心》票房報捷。

由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（lvana）、陳湛文及林明禎主演的溫情喜劇電影《飯戲攻心》，票房節節上升，累積票房約6,280萬元，搶佔香港史上港產片票房第3位。

為回饋觀眾支持，Sunny導演宣佈加推長達6分鐘的超級彩蛋，於本周六（10月15日）起在片尾播放。

而現時香港史上港產片票房第1位影片是累收7,039多萬元的《明日戰記》，現在似乎《飯戲攻心》有心要追上奪冠軍之位。

【飯戲攻心】黃子華電影取代星爺《功夫》成香港最賣座喜劇　鄧麗欣稱票房7千萬公開泳照

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開live答謝觀眾

《飯》團家族，導演陳詠燊（Sunny）帶領黃子華、王菀之、陳湛文及林明禎，於昨晚（10月12日）舉行Facebook Live答謝大會，由於張繼聰不幸確診新冠缺席，戲中乜都頂到的大佬黃子華義不容辭，頂替二佬出席。

子華笑言：「我唔識唱歌，如果唔係頂埋麥花臣個騷。」眾人對《飯戲攻心》現在的票房成績皆異口同聲表示感恩並不可思議，充滿夢幻感覺，導演陳詠燊說：「我入行廿幾年，見到這個數字真的眼濕濕好開心。」

為7000萬票房許承諾

子華神對數字看不透，笑言感覺頗虛，但承諾達到7000萬票房，會娓娓道出如何由票房毒藥轉變為現在票房大賣的心情。子華神幽默地說：「香港票房毒藥出名有兩位，一位是發哥，另一個是我，票房達7000萬時，我會話畀大家聽過程的心情。」

Ivana亦表示，若到達7000萬票房，她會為電影創作新歌，明禎則會演唱Ivana的電影主題曲《狠愛狠愛你》，湛文建議明禎著綾波麗衫唱歌，又笑言會安排女兒穿泳裝。

同時，多位演員表示想再入場看《飯戲》，子華表示入場看了3次仍覺不夠，觀看次數比自己出錢拍的電影還要多。

絕密片段曝光

至於《飯戲攻心》加長版，將會是6分鐘的超級彩蛋。

Sunny導演透露：「當中剪輯了4場重未曝光的戲份，6位主要演員都有戲，絕不是柴娃娃，而是每個角色皆有深入一面，電影海報的6人一齊看電視，原片是沒有，現在重見天日，會見到一家人齊整睇電視，片長6分鐘，都是我親手剪。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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