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【天氣轉涼】東北季候風周日殺到　天文台料下周氣溫跌穿20度　 　

社會 12:27 2022/10/13

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下周天氣轉涼。（資料圖片）

本港下周進一步轉涼，天文台預料，一股東北季候風補充會在星期日抵達華南，令華南沿岸下週初至中期風勢頗大，天氣較涼，本港下周二及下周三早上的氣溫會下降至20度以下。

天文台今（13日）表示，一股乾燥的東北季候風會在未來兩三日持續影響廣東沿岸，而位於南海南部的低壓區會在未來一兩日逐漸發展，並移向越南一帶。受東北季候風影響，廣東普遍晴朗及非常乾燥。而本港下午大致天晴及非常乾燥，正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至50%以下。

天文台展望未來一兩日大致天晴。下週初至中期風勢頗大，天氣較涼，下星期二及下星期三早上氣溫下降至20度或以下。

另外，天文台分析，位於西北太平洋的另一個低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，並在星期日移近呂宋海峽一帶，但其後發展及路徑仍存在變數。

未來9日天氣預測。（天文台網站）

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責任編輯：黃悅晴

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