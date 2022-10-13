【索賄罪成】前公大專業進修學院前院長及總監索賄囚15及10個月　官斥被告穿鑿附會乏真誠悔意

▲ 兩人早前被裁定1項身為公職人員串謀索取利益罪成，今（13日）於區域法院判刑。（資料圖片）

現已易名香港都會大學的前公開大學李嘉誠專業進修學院（LiPACE）前院長，涉串謀其女友兼學院前課程總監，與美容公司合辦企業培訓課程以令該公司聘用前院長，兩人早前被裁定1項身為公職人員串謀索取利益罪成，今（13日）於區域法院判刑。法官指前院長為私利籌辦課程，為案件主謀，課程總監則配合執行，斥兩人的辯解穿鑿附會，沒有真誠悔意，分別判監15個月和10個月。

首被告黃偉寧（50歲），報稱健康及美容公會有限公司總幹事，次被告黎偉祈（47歲），報稱為課程總監。控罪指，2017年9月25日至2018年1月20日期間，首被告身為公開大學轄下李嘉誠專業進修學院（LiPACE）的院長，串謀次被告一同向美容專業公會有限公司（COBP）董事林翠琼索取利益，即COBP按首被告所接受的條款僱用他，作為他曾協助或優待辦理COBP及LiPACE間的往來事務，即促致雙方籌辦1個經評審企業培訓課程「美容光學專業證書」的報酬。本案為區域法院案件，今移師西九龍裁判法院審理。

暫委法官香淑嫻判刑時引述求情指，首被告開辦課程是為了提高美容行業質素和令學院增加收入，承認敏感度不足，雖然課程最終沒有成功開辦，但首被告仍獲COBP聘用。次被告投身教育界廿多年，籌辦課程時有遵照一般程序，並非為了個人利益犯案。兩名被告均希望判處社會服務令或緩刑。

惟法官指，案例指出如無特殊情況，貪污案件必須判處阻嚇性刑罰。雖然首被告左耳失聰，右眼視網膜脫落，而次被告幼年遭生父母拋棄，但兩人的身體狀況或背景均沒有特殊之處，加上兩人的辯解穿鑿附會，沒有真誠悔意，故唯一合適刑罰為即時監禁。

法官續指，首被告為案件主謀，主動提議學院開辦課程，明知有利益衝突仍在帶薪休假期間籌辦課程，更沒有向學院申報，認為首被告為了私利才籌辦課程，難說是為了學院利益。

至於次被告，法官則指她明知首被告與學院有利益衝突，仍配合籌辦課程，更刻意向學院隱瞞首被告的參與。法官指學院在審批課程期間發現有異常情況而煞停，最終課程沒有開辦並非因為兩名被告收手。

法官認為罪責在於兩人串謀令首被告向COBP索取利益，學院亦因此聲譽受損，分別以18個月及12個月為量刑起點，考慮到兩人有良好品格及曾擔任多項公職，減刑至15個月及10個月。

都會大學回應指尊重法庭裁決，重申一向有嚴謹指引及守則，處理利益申報及與校外團體合作事宜，並要求所有教職員嚴格遵守，強調重視員工操守，絕不容忍任何違法行為。校方指，今次個別事件由大學內部發現，並主動向廉政公署作出舉報，過程中校方全面配合及協助執法機構的調查。

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記者：陳曉欣