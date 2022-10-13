【中年好聲音】朱庭萱舉出N個表現失準原因　玻璃朱不甘被嘲笑：你哋打我唔沉

TVB音樂選秀節目《中年好聲音》早前在電視城進行面試，一向言論惹火的KOL「玻璃朱」朱庭萱也有份參加，並以一身白色露腰裝現身，席間更大爆年輕時曾有機會當歌手。

玻璃朱在評審伍仲衡及張佳添面前唱葉蒨文的《我要活下去》，可惜唱約1分鐘後便被叮走，事件也受到不少網民討論。

玻璃朱似乎不甘被網民嘲笑，日前在社交平台上發文公開當日面試的流程，又解釋自己唱分幾鐘的原因，更自揭曾患抑鬱症！

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朱庭萱：盡做啦

玻璃朱在社交平台上發布長文公開被通知至面試當日的情況，兼上載當日的現場相：

自己一直好鍾意唱歌，細個時玩好多歌唱比賽同經常跟少年警訊四圍表演。所以當TVB舉辦「中年好聲音」嘅時候，個仔即刻叫我要去試下，所以我好快係九月中就報咗名。但當時都完全冇諗過唱咩歌。 結果傳媒報道上星期首次面試，我覺得好奇怪我咁早報名點解都冇人搵我去？好多人同我講我哋呢啲背景身份嘅人TVB唔會俾我哋入圍，唔通真係？ 最後搵咗一位高層朋友查詢，佢過咗一日回覆話約咗我星期六嚟試音。但當時真係無人通知過。

然後她繼續詳細地寫出整個面試的安排：

又過多幾日嘅星期四晚十點，佢哋終於有人打嚟約星期六7pm試。我話夜晚要湊小朋友，可唔可以下晝嚟？佢好堅決話時間唔改得！咁我唯有盡量安排啦⋯ 得一日時間，又要準備mmo、又要揀歌又要練歌，唯有盡力做啦。佢本身話要清唱一隻同有音樂伴奏嘅一隻，我揀咗「我要活下去」清唱，同「假如」音樂伴唱。其實上次中咗新冠之後，把聲未完全好返，仲有少少沙，高音有少少拆。無辦法，盡力試啦。（你哋見我最近都冇開live唱歌就知啦） 當日去到，喺門口排隊成一個鐘先入到去。我哋7點面試呢批，應該係當日最後嘅三、四十人啦。入到入面又坐多一個半鐘，勁凍冷氣好彩着咗長袖衫，但冇食晚飯個人都殘殘地。之後就再安排到試音室門口等，我去咗洗手間出嚟後，突然就同我講我係下一個唱！嘩大佬好突然，兩個幾鐘頭未開過把聲冇講過嘢。又係嗰句，盡做啦。

同時，玻璃朱也承認自己太緊張兼揀錯歌，更表示「大家有平時聽開我唱live都知我唔止噉」：

入到去介紹自己，唔知點解係咪太耐無企台，越講嘢就越緊張。「我要活下去」係一首好短嘅歌，仲要唱6句後就要去到好高音嘅部份，清唱就可以係好短時間發揮到，但佢哋突然話叫我用伴奏唱，我都唔知應唱「假如」好定唱佢好。當時係有少少打亂陣腳。 入到去只見兩位評判張佳添同伍仲衡，下午喺度嘅志偉哥同肥媽都已經走咗。佢哋話原來我19號係好早報名，唔怪得之我當日見嗰啲參賽者￼全部都係幾百同過千嘅號碼，噉細Number真係得我一個。我仍然係覺得有啲奇怪點解我噉早報名，唔會安排係上星期第一批去試音呢？仲要安排到試音當日最後一批人下晝都唔俾我去‍。同期一齊試音好多都係報咗名幾日甚至一日⋯真心唔明。 太耐無企台真係有啲緊張，又未開聲。結果越唱越震，把聲越嚟越緊，發揮唔到自己應有嘅水準。大家有平時聽開我唱live都知我唔止噉，覺得自己又一次揀錯歌。面試真係唔應該揀啲太難度高嘅。因為唱現場同你平時練歌相比，起碼冇咗兩、三成真實水準。睇現場評判反應，一個好似幾滿意、一個就普通啦。入唔入到圍？五五波啦，最終決定權都係TVB。

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曾患抑鬱症

除了解釋自己的表現何解不似預期，玻璃朱也在文中透露自己今年的官司而導致情緒受困、患上抑鬱症，「當時幾個月做咩都提唔起勁，亦唔想見任何人。呢兩三個月好返好多，而今次仔仔鼓勵之下走咗去面試，都算對自己踏出咗一大步。Move on」。

自稱志在參與

她對自己參加《中年好聲音》面試的表現不太滿意，認為志在參與、對入圍唔抱太大期望。

最後，她十分有火地炮轟傳媒應更加專業，「第一，我當年係參加19區唔係18區。第二，首歌比較短分幾鐘就唱晒一段，唱晒成段咪叮囉，唔洗攞人哋唱3分幾鐘嚟比較去變相踩我嘅唔該晒」，似乎她真的十分不滿被踩。

▲ 《中年好聲音》參賽表格（Facebook圖片）

表明不會被打沉

昨日，玻璃朱再於社交平台發文，對於「被屈」就建議傳媒應向當事人求證，「屈我狂轟無線？屈我投訴安排混亂？參加人數多個個都係噉等㗎啦！因為有傳媒先亂寫，我先將面試過程同大家分享，去解釋自己失準嘅好幾個原因。唔該啲毒媒唔好再用你哋嘅個人觀感加罪落我身上，你們不代表我！」

她又加上「#大家噉留意我唱歌下次記得睇我開live啦 #你哋打我唔沉㗎慳啲啦 #唔使再幫我免費宣傳啦」等hashtag。

有網民留言表示支持她，又有人問：「下次唱k可唔可以預埋我呀？」，玻璃朱便建議該網民參加《中年好聲音》。

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