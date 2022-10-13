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【#她和她的戀愛小動作】「渣男」梁仲恆床上情挑林千渟　羅浩銘半裸晒肌演送水男

娛樂 13:14 2022/10/13

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梁仲恆演賤男，以高招冧女。

由吳家忻（Kayan9896）、林千渟和陳毅燊（ANSONBEAN）主演的劇集《#她和她的戀愛小動作》，繼張明偉和梁仲恆登場後，本周有羅浩銘（Ken）和栢天男接力上場，與兩位新進女神大玩曖昧！

大晒爆肌身材

承上周劇情，少女Ling（林千渟飾）慘被男友Eric（梁仲恆飾）分手後，在外向室友Hayley（吳家忻飾）的鼓勵下打開心扉，嘗試在社交平台結識異性，更成功與一神秘男子調情，豈料對方竟是同公司的送水職員Ming（羅浩銘飾），還不時強調希望「以結婚為前題」與Ling深入認識，進擊的舉動令她叫苦連天！

而羅浩銘為演活「送水Ming」的Man爆形象，數度半裸上陣騷結實胸肌和麒麟巨臂。

早前他在《#她和她的戀愛小動作》首映上透露角色搞笑，又指男士觀眾可以透過劇集偷師，活學戀愛技巧。

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至於劇中飾演千渟花弗前度Eric的梁仲恆，今集繼續現身，更施展多個賤男「小動作」牽動少女心。

除以避雨為藉口留在Ling家中，他又不時口甜舌滑：「我慣咗你幫我帶遮」、「你仲用緊嗰隻洗頭水？點解好似仲香過之前？」之後還從後抱緊女方，稍後二人更轉移陣地到床上談情！結果「賤男」Eric停雨後馬上更衣，更頭也不回果斷離開，令Ling大感無奈，並咀咒對方「被雷劈死」！

最新影片推介：河國榮專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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