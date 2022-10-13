【兒童蛀牙】5歲男童牙齦含膿致面腫發燒　揭20顆乳齒逾半蛀牙「侵蝕骨頭」

▲ 台灣一名5歲男童牙齦含膿致面腫，原本20顆乳齒中有逾半蛀牙。

小朋友蛀牙可大可小！台灣有名5歲男童牙齦含膿致面腫發燒，緊急送院，醫生揭發男童20顆乳齒中有逾半蛀牙，有的更蛀到牙神經，從牙根感染到牙齒周圍的骨頭，骨頭被侵蝕，牙齒問題很嚴重！

牙含膿面腫發燒

綜合台灣媒體報道，新竹馬偕兒童牙科田世瑜醫生日前分享了一宗個案，有名姓蔡的5歲男童，因左側下顎頰側牙齦含膿2星期，之後牙齦疼痛、發燒及左下顎周圍腫脹，家長緊急將男孩送至新竹馬偕兒童牙科求診。

田世瑜醫師指出經診斷，發現該男孩的左下排第一及第二乳臼齒的蛀牙已蛀到牙神經，從牙根感染到牙齒周圍的骨頭，骨頭被侵蝕後，向外擴散形成牙齦含膿致臉腫起來。

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20顆乳齒逾半蛀牙

其他牙齒有不同程度的蛀牙，在20顆乳牙之中，男童有超過10顆蛀牙，其中5顆引發牙髓炎、2顆須根管治療將蛀掉的齒質及感染的神經移除乾淨、使用抗菌材料將其封填、再戴上乳齒牙套，保護牙齒在換牙前不再被破壞。不幸中的大幸，該男童經治療後，除去感染問題、處理好蛀齒狀況後，已改善疼痛消腫，預計在換恆齒前牙齒不再受破壞。

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田世瑜指出，人一生有二套牙胚，乳齒的使用年限雖然不如恆齒長，卻很影響恆齒未來生長。乳齒相對於恆齒，齒質較薄，蛀牙的進展較快速，若放任乳齒蛀牙不處理，除了造成疼痛、影響外觀、發音、咀嚼、營養攝取、恆齒換牙順序紊亂、齒列不正，甚至可能會感染惡化，擴展到臉部，形成蜂窩性組織炎，可大可小。

4項小朋友護齒貼士

幼童有乳齒蛀牙大多數原因是沒有好好刷牙、愛吃零食、吃飯吃很久、夜奶等原因，當食物長時間殘留在牙齒表面和牙縫，就容易滋生細菌造成蛀牙。

田世瑜醫生強調，預防蛀牙勝於治療，呼籲家長想小朋友有美觀又健康的牙齒，可以參考以下護齒小貼士，包括︰

．定期帶孩子接受牙齒檢查

．日常生活中減少甜食的攝取

．從小養成孩子正確潔牙習慣，如學齡前的孩子，不應放任他們自行刷牙，應在一旁監督或檢查

．如發現孩子有蛀牙或牙齒問題，盡早去看醫生去處理

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責任編輯︰王明芳