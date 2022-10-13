【脫髮困擾】39歲男半年堅持清水洗頭　禿頂變濃密3大招數分享

▲ 39歲男半年堅持清水洗頭，禿頂變濃密3大招數分享。

脫髮相信是不少男人的惡夢。但近日大陸有一名男子卻於網上分享自己於大半年內只用清水洗頭，便將原是禿頂的頭變為滿頭黑髮，有關影片曝光後，隨即成為當地熱話，有不少網民紛紛稱奇，不過，男子其後亦有補充用清水洗頭並不是全部措施，為改變髮質，他還調整了生活作息和飲食習慣。有醫生則提醒，育髮方式因人而異，並不適用於每一個人，有脫髮困擾的患者，最好先去醫院診斷。

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綜合大陸傳媒報導，一名家住浙江杭州的39歲姓王男子，自2017開始出現頭髮便有禿頂的情況，屬於雄激素性禿髮，俗稱雄性脫髮或脂溢性脫髮。他懷疑脫髮與自己過去常常應酬，熬夜、喝酒有關，於是便自學了營養知識，並從2021年10月開始，他嘗試改變自己的生活作息習慣，加強身體鍛鍊。

接著從今年4月開始，他更進一步嘗試以清水來洗頭，洗了半個月後，他開始感覺頭髮不油，頭上也不長痘痘，聲稱大概三個月後，原先禿頂處就有新的頭髮長了出來。對於自己的影片爆紅，王男指出，部分網友的理解可能有些偏差，因為他落髮的情況改善，用清水洗頭只是其中一部份而已，除此之外，他更進行運動、減糖、改變作息等，此外，他更減少應酬、喝酒、減少叫外送，甚至家中烹飪方式也從高溫炒改成蒸和煮。

他又強調自己從禿頂到長出新髮主要有3大招數：第一是堅持用清溫水洗頭；第二，改變生活方式，主要是控糖；第三，適當補充營養素，配合鍛鍊。

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對此，大陸知名皮膚科醫師魏小博，見此案例認為這屬於個別案例，不建議民眾效仿，他指出，雄激素落髮疾病是一種染色體顯性遺傳的疾病，除了基因以外，像是激素的紊亂、營養不良、精神因素、生活習慣等，都會影響這個疾病的發生與發展。

魏小博指該名病患除了用清水洗髮外，還做了許多的努力，他亦認為，要執行到「只用清水洗頭」這件事情本身就很難，不少患者堅持了一週以後就癢得受不了，有些則因頭髮太油，而放棄。魏小博指油脂分泌過多，亦會加劇掉髮風險，因此對於油頭、頭皮搔癢、皮屑多的民眾，醫生們通常都會建議「使用洗頭水」。他重申若頭皮有掉髮問題，不要輕信偏方，若有疑慮仍建議前往找醫生諮詢較佳。

中醫推介生髮護髮食療

註冊中醫師李廣冀曾受訪指，有脫髮問題的人士平日可適量進食以下有助生髮護髮的湯水或食物，維持頭髮健康：

烏雞黑豆湯（材料及做法）

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護髮食物例子

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責任編輯：羅嘉欣