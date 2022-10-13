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【元宇宙】VTC與跨國科企合作讓學生體驗元宇宙　明年開設創新中心增XR、AI設施

社會 13:04 2022/10/13

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職業訓練局與NVIDIA簽訂合作協議。（VTC提供）

職業訓練局（VTC）與跨國科技企業NVIDIA合作，讓學生體驗元宇宙的開發流程。VTC計劃明年設「元宇宙創新中心」，加入混合實境（XR）、虛擬實境（VR）等設施，為學生及業界提供整合元宇宙技術及創新平台。

VTC資訊科技學科與NVIDIA早前簽訂合作協議，VTC將採用NVIDIA的軟件及開發平台，讓學生體驗元宇宙的開發流程，而多位VTC講師亦獲認證加入「NVIDIA深度學習機構（DLI）校園大使計畫」，可為中小學老師及公眾人士開辧人工智能（AI）、虛擬實境及三維圖像處理等元宇宙相關科技的工作坊。另外，NVIDIA亦將與VTC分享培訓訓練計劃，以及提供技術支援。

VTC明年將於香港專業教育學院（IVE）沙田院校設立「元宇宙創新中心」，引入混合實境（XR）、虛擬實境（VR）、人工智能技術及機器人等的教學設施，以培育元宇宙技術的專業人才。

VTC執行幹事唐智強說，校方為應對行業對人才的持續需求，進一步加強課程中的數碼、跨學科和與業界協作等元素，以新知識和技能裝備學生，相信今次與NVIDIA合作，應用元宇宙及相關技術來加強數碼教學，可豐富學生學習體驗。

NVIDIA人工智能科技中心Global Head 施忠偉表示，元宇宙發展糅合多種新興技術，包括虛擬實境、擴增實境、混合實境、人工智能等，相信在是次合作下，雙方可為香港甚至全球開發更多有關人工智能、機械人及元宇宙的應用項目。

VTC即將於IVE沙田院校設立新的「元宇宙創新中心」。（VTC提供）

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責任編輯：黃悅晴

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