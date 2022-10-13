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【新冠肺炎】男子染疫後失聲近3個月　胸肺科醫生靠一招痊癒

健康 16:00 2022/10/13

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台男染疫後失聲近三月。

新冠肺炎席捲全球，不少人染疫後亦有不少後遺症。台灣一名確診者，即使在康復後亦後遺症不斷。即使他已康復3個多月，但仍不斷有失聲的情況出現。求醫服藥兩週後痊癒，關鍵在於「發泡錠」。

最新影片：

一名台灣醫生於社交平台上分享影片分享一名康復者的情況。片中可見病患於3個多月前確診患上新冠肺炎，即使痊癒後後遺症亦不斷，如「失聲」。即使把咪高峰放到患者前，依然非常難清楚聽到患者的說話。

所幸經三個月的治療後，患者失聲的情況已改善。醫生詢問患者服藥的情況，病人表示目前所剩餘的藥物反為化痰成藥，因經療程後發現針對其病況最有效的是「化痰發泡錠」。患者直言自己體質敏感，服藥一般比其他人快見效，所以當他出現「失聲」的情況，他便會馬上服用「化痰發泡錠」舒緩不適，相當有幫助。

醫生提醒，若患者出現「失聲」的情況，應先安排進行胸肺CT電腦掃描，確定失聲並不是由胸肺腫瘤壓迫聲帶的神經所致，然後才可參考這方法進行治療。

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責任編輯：羅嘉欣

 

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